"Удаленка" по-французски: опыт Legrand

Группа Legrand объявила о продолжении работы в дистанционном формате в связи с эпидемиологической обстановкой в России. Представители компании рассказали, как им удалось адаптироваться к новым реалиям рынка и выстроить рабочие процессы.

С начала глобального локдауна Группа Legrand перевела на «удаленку» практически большую часть сотрудников во многих странах мира. Россия не стала исключением - сотрудники московского и региональных представительств работали из дома, выходя в офис по необходимости с соблюдением масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования и прочих мер, рекомендованных работникам предприятий. При этом производственные площадки частично продолжали функционировать, и на данный момент работают в полном объеме с соблюдением необходимых санитарных мер. Как отметили в HR-департаменте Legrand, адаптация работников к формату home-office прошла успешно: несмотря на психологическую нагрузку, которую принесла с собой пандемия и нахождение на карантине, эффективность процессов и труда в компании не только не пострадала, но и, по части направлений, выросла.

Залогом успеха стали адаптивный «гибридный» график работы и внедрение возможности работать частично удаленно еще в прошлом году, а также инструменты, призванные помочь сотрудникам адаптироваться к новой реальности. Среди них — полезные советы и рекомендации по организации трудового процесса дома, обучающие вебинары и онлайн-встречи команд, регулярные опросы для сбора обратной связи. С апреля было проведено более 120 тренингов и вебинаров внутри компании по soft skills и приоритетным аспектам деятельности. Департамент по работе с персоналом внимательно следил за ситуацией в мире и в России, чтобы своевременно информировать сотрудников о новых ограничениях или их смягчении.

Помимо мер поддержки персонала, в Legrand активно продолжается развитие направления обучения и поддержки партнеров и клиентов – в настоящее время в формате полезных вебинаров, онлайн-тренингов и консультационной поддержки через горячую линию 24/7. С апреля по сентябрь 2020 в компании было проведено около 200 вебинаров для клиентов и партнеров, получивших положительный отклик среди аудитории.

Работа с партнерами и сертифицированными интернет-магазинами продолжается в штатном режиме. Разработан специальный план по мобилизации ресурсов компании, а также обеспечено наличие продукции на складах для осуществления текущих обязательств. Связаться с представительствами Legrand можно по телефону центра информационной поддержки , в мессенджерах и электронной почте. Центр поддержки работает круглосуточно, звонок бесплатный. По необходимости специалисты службы сервиса и технической поддержки компании также выезжают к клиентам для осмотра оборудования.

«Практически безболезненно перестроиться на новый формат нам помогло наличие специального регламента по удаленному формату работы, — отмечает директор по работе с персоналом Legrand Россия и СНГ Марина Барелко. — Его мы разработали еще в прошлом году, когда никто не предполагал, что весной нас ждет глобальный карантин.

Стоит отметить, что сами процессы работы остались неизменными, лишь незначительная часть была адаптирована под удаленный формат, также были расширены возможности электронного документооборота и внутреннего согласования. Кардинальных изменений не было. Это помогло нашей компании и сотрудникам не потерять эффективность. Парадоксально, но благодаря «удаленке» мы стали чаще проводить командные встречи и собрания, хотя теперь они и проходят в режиме онлайн. В целом, мы считаем переход на дистанционную работу очень успешным».

Сейчас Legrand продолжает работу в «гибридном» режиме. Сотрудники выходят в офис по необходимости, соблюдая все необходимые санитарные меры. При входе в помещение каждому сотруднику измеряют температуру и предоставляют средства индивидуальной защиты, также персонал проходит еженедельное тестирование на COVID-19. Офисные помещения и рабочие места регулярно дезинфицируются. В связи с осенним всплеском пандемии, компания Legrand стремится максимально обезопасить своих сотрудников и призывает коллег оставаться, по возможности, дома. На данный момент, согласно распоряжениям мэра Москвы, на удаленной работе находится не менее 30% штата.