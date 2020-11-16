Более 750 ученых и специалистов из почти 150 организаций страны приняли участие в организованной РусГидро 13 научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией конференция впервые проводилась в online-формате. Трансляция велась из студий, организованных на базе АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», с подключением удаленных спикеров.

Участниками мероприятия стали специалисты филиалов и подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» и других энергетических предприятий (в том числе атомной и тепловой энергетики); представители гидростроительных компаний, ведущих университетов России, НИИ строительного направления и др.

Пленарное заседание, давшее официальный старт работе 13-й НТК, проходило в режиме дискуссии на тему «Цифровые технологии в гидротехнике и гидроэнергетике». В обсуждении вопросов цифровизации отрасли приняли участие заместитель главного инженера РусГидро Александр Фаустов, директор департамента информационных технологий РусГидро Станислав Терентьев, генеральный директор АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» Роман Орищук. Опытом в области внедрения цифровых технологий поделились вице-президент по цифровизации промышленности ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, главный конструктор СКБ Гидротурбомаш АО «Силовые машины» Анатолий Колесников, заместитель генерального директора, руководитель научного центра АО «Концерн Гранит» Игорь Турканов.

Программа 13-й конференции включала в себя одиннадцать круглых столов, на которых ведущие ученые и специалисты обсудили широкий круг актуальных прикладных вопросов отрасли. Темами для обсуждения стали вопросы использования современных технологий при ремонте оборудования и мониторинге гидротехнических сооружений, влияния гидроэнергетики на экологию, повышения эффективности тепловых станций, цифровизации в инженерном образовании и многое другое.

«Наша конференция предполагает обмен мнениями и тесное взаимодействие между специалистами, и в новом для нас online-формате мероприятия мы постарались это взаимодействие сохранить, – отметил генеральный директор ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Роман Орищук. – При этом новый формат позволил нам увеличить число участников, ведь теперь мы не были ограничены вместимостью зала. Сегодня мы видим возможность дальнейшего развития мероприятия с учетом имеющегося у нас опыта».

В ходе конференции были объявлены победители конкурса на лучшие научно-исследовательские и инновационные работы и конкурса молодых ученых-гидроэнергетиков. Традиционно награды получили пять молодых ученых, а также были названы пять лучших научно-исследовательских и внедренных инновационных работ. Среди награжденных специалисты ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС», Саяно-Шушенской ГЭС, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, АО «Татэнерго», АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление».

Частью конференции стал молодежный день, в рамках которого состоялись предзащита проектов, поданных на конкурс «Новая идея», а также первый хакатон РусГидро – инженерное командное соревнование в области информационных технологий в энергетике.

Организаторами 13-й научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» являются ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Конференция проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года и является важной и продуктивной площадкой для обмена профессиональными знаниями и накопленным опытом, обсуждения насущных задач эксплуатации и строительства гидротехнических сооружений и основного оборудования, определения основных трендов и направлений развития научных, проектных и прикладных исследований и разработок.