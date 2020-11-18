7 простых шагов к умной электрике в доме

Не секрет, что технологии умного дома в последние годы активно завоевывают внимание потребителей и имеют высокий спрос. Умная электрика не исключение. Теперь это все больше не высокотехнологичное приятное дополнение к хорошему ремонту, а простые и понятные устройства, доступные любому потребителю. Разбираем, как легко и быстро автоматизировать электричество в доме с помощью современных технологий без значительных ремонтных работ.

Начните с хаба. Прежде всего, для создания единой умной системы управления светом в доме потребуется высокотехнологичный хаб, который станет ее ядром, объединит устройства и осуществит их подключение к Интернету. Без него автоматизация попросту невозможна, поэтому первый шаг к умной электрике – приобретение хаба. Замените традиционные розетки на умные. Современные решения позволяют сделать это как на этапе строительства и ремонта, так и после. Простота монтажа избавит от хлопот по перепланировке и прокладке дополнительных кабелей, а широкая цветовая гамма и вариативность дизайна дают возможность органично вписать смарт-устройства в любой интерьер. Установка умных розеток позволит управлять электричеством удаленно и отслеживать его потребление со смартфона. Приобретите беспроводные выключатели. Чтобы выключить/включить свет в любой из комнат, больше не нужно подходить к выключателю. Более того, с помощью беспроводного выключателя вы сможете управлять светом, например, в спальне, не выходя из кухни. Удобно? Безусловно. И главное, теперь не придется ориентироваться на расположение выключателей при перестановке мебели, а прежние ошибки в ремонте не будут доставлять хлопот. Используйте сценарные выключатели. Такие выключатели позволяют в одно нажатие выполнять ряд действий: обесточивать все устройства при выходе из дома, включать свет в определенных комнатах и открывать шторы по утрам – функционал бесконечен и зависит лишь от нужд и фантазии пользователя. В отличие от традиционных мастер-выключателей, умные позволяют создать собственные сценарии на разные случаи и управляются голосом. Например, по команде голосовому помощнику «Алиса, я дома!» (и по вашему желанию) загорается свет в коридоре и ванной, а по команде «Ночь» все освещение гаснет.

Еще одним преимуществом таких выключателей является функция диммирования. Регулировать уровень освещения можно также с помощью голоса или через мобильное приложение и заданные сценарии. Управляйте домом с помощью мобильного приложения и голоса. Управление приложением – одна из неотъемлемых функций и возможностей современных устройств. Во времена, когда практически каждому доступны смартфоны и гаджеты с одним из популярных голосовых помощников Алиса, Siri или Google Assistant, контролировать электричество в доме становится максимально просто. Выберите умные розетки и выключатели, которые поддерживают работу с мобильного приложения и через голосового ассистента, и навсегда забудьте о том, как вставать с кровати перед сном, чтобы выключить свет. А можно все и сразу? Да! Современные компании предлагают решения, которые призваны максимально облегчить жизнь пользователей и сделать ее комфортной без больших временных и трудозатрат. Так, например, в линейке одного из лидеров рынка электротехнических решений, компании Legrand, представлена универсальная система умного дома, способная закрыть все базовые потребности в автоматизации электричества. One more thing… © Steve Jobs. Если добавить к умной электрике интеллектуальные бытовые устройства французского бренда Netatmo, то управлять температурой в помещениях, настраивать комфортный микроклимат в квартире, контролировать обстановку в доме или на придомовой территории, даже находясь в отъезде, будет еще удобней. Создайте ваш персональный умный дом!

Стартовый пакет умного дома состоит из Wi-Fi-шлюза, совмещенного с умной розеткой в формфакторе два-в-одном (по сути, он является хабом), и главного беспроводного выключателя с функциями «Я дома / Я вне дома». Благодаря шлюзу устройства «общаются» между собой, передавая команды, заданные пользователем, даже при отсутствии интернета. Управление умными устройствами Legrand может осуществляться как в мобильном приложении Home+Control, так и нажатием клавиш или голосом. Рекомендованная розничная стоимость стартового набора — от 8 887 рублей.

Простота монтажа, понятный интерфейс приложения и широкие возможности дизайна делают умный дом доступным, как никогда прежде. А значит, пришло время обновить свое жилье до версии smart!