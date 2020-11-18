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Ушел из жизни Сергей Викторович Максимов ("Русская кабельная компания")

Ушел из жизни Сергей Викторович Максимов (Русская кабельная компания)

18 ноября 2020, 15:57
Рубрика: Персоны
Метки: МАКСИМОВ, РУССКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Источник: RusCable.Ru

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17 ноября 2020 года на 50-ом году жизни скоропостижно скончался Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Русская кабельная компания» Максимов Сергей Викторович. 

Сергей Викторович был спокойным, доброжелательным и отзывчивым человеком, пользовался уважением и любовью как среди коллег, так и среди партнеров. Его отличало исключительное трудолюбие и обязательность.

Родился 18 апреля 1971 года в поселке Львовский Подольского района Московской области. В 1993 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и продолжил службу в вооруженных силах Российской Федерации. 

Более 20 лет он посвятил работе в кабельной промышленности.

С 1997 по 2006 годы работал на ЗАО «НП «Подольсккабель» заместителем начальника отдела сбыта, отдела маркетинга.

С 2006 года свою трудовую деятельность продолжил в ОАО «Русская кабельная компания» в качестве коммерческого директора, первого заместителя генерального директора.

Многолетний добросовестный труд и плодотворная работа Сергея Викторовича по праву отмечены медалями и наградами:

• Медали ВС РФ.

• Нагрудный знак «За вклад в развитие кабельной промышленности»;

• Многочисленные почетные грамоты и благодарности различных министерств и ведомств.

Весь коллектив АО «РКК» скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким покойного Сергея Викторовича Максимова. Память о прекрасном руководителе, квалифицированном специалисте и хорошем товарище останется в наших сердцах навечно. 

Церемония прощания с Сергеем Викторовичем Максимовым состоится 20 ноября 2020 года в 14.00 часов на Кладбище «Толбино», Городской округ Подольск Московской области, д. Большое Толбино.

Редакция RusCable.Ru присоединяется к соболезнованиям.

 

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Источник: RusCable.Ru

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