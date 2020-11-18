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В Перми ищут нового подрядчика для строительства здания авиатехникума

В Перми ищут нового подрядчика для строительства здания авиатехникума

18 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Для завершения строительства учебного здания Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова выберут нового подрядчика, сообщает RosTender.info.
В настоящее время проводится соответствующий тендер, с победителем которого планируется заключить контракт на 494 млн рублей. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут. Средства на строительство поступят из бюджета края. Заявки на участие в тендере принимают до 25 ноября, на следующий день конкурсная комиссия выберет победителя.

Новому подрядчику предстоит продолжить возведение корпуса, у которого уже построен фундамент и подвал. Здание рассчитано на 1000 студентов, его площадь составляет около 15 тыс. кв. метров. Как ожидается, корпус введут в строй в августе 2022 года. Заказчиком объекта выступает Управление капстроительства Пермского края.
Как известно, в действующем главном учебном корпусе авиатехникума планируют провести реставрацию с приспособлением для современного использования.
 

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Источник: РосТендер

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