Для завершения строительства учебного здания Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова выберут нового подрядчика, сообщает RosTender.info.

В настоящее время проводится соответствующий тендер, с победителем которого планируется заключить контракт на 494 млн рублей. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут. Средства на строительство поступят из бюджета края. Заявки на участие в тендере принимают до 25 ноября, на следующий день конкурсная комиссия выберет победителя.

Новому подрядчику предстоит продолжить возведение корпуса, у которого уже построен фундамент и подвал. Здание рассчитано на 1000 студентов, его площадь составляет около 15 тыс. кв. метров. Как ожидается, корпус введут в строй в августе 2022 года. Заказчиком объекта выступает Управление капстроительства Пермского края.

Как известно, в действующем главном учебном корпусе авиатехникума планируют провести реставрацию с приспособлением для современного использования.

