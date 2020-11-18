RusCable Insider #198
18 ноября 2020, 16:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, SC B1, SC B2
Отрасль: Электроэнергетика
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B1.80_Guidelines for Site Acceptance Tests of DTS and DAS Systems used for cable systems monitoring.
B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.83_Mitigation of induced noises by corona activity in overhead AC and DC lines.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC B1 Chairperson: Marco MARELLI, marco.marelli@prysmiangroup.com
SC B1 Secretary: Matthieu CABAU, matthieu.cabau@rte-france.com
SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ , herbert.lugschitz@apg.at
SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.
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