На реконструкцию цехов Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (ГКНПЦ имени М. В. Хруничева) направят более 4,3 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Научно-производственный центр объявил тендер на реконструкцию и техническое перевооружение сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков. Заявки на участие в тендере принимают до 10 декабря, 16 декабря подведут итоги закупки. Максимальная цена контракта с победителем составляет 4 млрд 376 млн рублей.

Финансирование работ ведется из федерального бюджета по государственной программе «Федеральная космическая программа России на 2016 – 2025 годы», а также из собственных средств предприятия. Как ожидается, обновленное производство будет запущено в ноябре 2023 года.

Согласно материалам тендера, реконструкция коснется корпуса №20 (его площадь расширят), строения №171 с очистными сооружениями, складского корпуса №160-9. Будут построены новые здания: производственный корпус 57-100 и ремонтно-механический цех подвижного состава. На производстве устроят охраняемый периметр, запустят программу геотехнического мониторинга окружающей застройки, а также заменят сети электроснабжения.

АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») - ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли. Является одним из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем), а также крупногабаритных орбитальных модулей. Предприятие разрабатывает и производит ракеты-носители тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейство ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», ракеты-носители легкого класса «Рокот».



