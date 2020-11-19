Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK® предназначены для автоматизации и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции.

Устанавливаются в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.

Преимущества модульных контакторов и доп. контактов KARAT IEK®

Возможность ручного управления.

Низкий уровень шума при срабатывании.

Визуальная индикация при срабатывании.

Высокое быстродействие.

Высокая механическая и электрическая износостойкость.

Возможность присоединения доп. контактов.

Технические характеристики модульных контакторов KARAT IEK®

Номинальное рабочее напряжение: 230, 400 В.

Номинальный рабочий ток: 20, 25, 40, 63 А.

Ширина устройств (4 типоисполнения): 18, 36, 54 мм.

Гарантия — 7 лет.

Технические характеристики дополнительных контактов KARAT IEK®