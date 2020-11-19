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Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK® – для автоматизации и управления технологическими процессами

Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK® – для автоматизации и управления технологическими процессами

19 ноября 2020, 13:11
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK® предназначены для автоматизации и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции.

Устанавливаются в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.

Преимущества модульных контакторов и доп. контактов KARAT IEK®

  • Возможность ручного управления.
  • Низкий уровень шума при срабатывании.
  • Визуальная индикация при срабатывании.
  • Высокое быстродействие.
  • Высокая механическая и электрическая износостойкость.
  • Возможность присоединения доп. контактов.

Технические характеристики модульных контакторов KARAT IEK®

  • Номинальное рабочее напряжение: 230, 400 В.
  • Номинальный рабочий ток: 20, 25, 40, 63 А.
  • Ширина устройств (4 типоисполнения): 18, 36, 54 мм.
  • Гарантия — 7 лет.

Технические характеристики дополнительных контактов KARAT IEK®

  • Тип контактов: 1р+1з (ДК11-КМ); 2р (ДК20-КМ).
  • Категория применения: АС-12, АС-15, DC-13.
  • Мощность нагрузки: 1200, 460, 130 Вт.
  • Рабочее напряжение: 230 В переменного тока или 110 В постоянного тока.
  • Рабочий ток: 1, 2, 5 А.

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Источник: Группа компаний IEK

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