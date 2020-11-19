Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
19 ноября 2020, 13:11
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Модульные контакторы и дополнительные контакты KARAT IEK® предназначены для автоматизации и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции.
Устанавливаются в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.
Преимущества модульных контакторов и доп. контактов KARAT IEK®
Технические характеристики модульных контакторов KARAT IEK®
Технические характеристики дополнительных контактов KARAT IEK®
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