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На развитие ОЭЗ на Байкале в Иркутской области потратят более 400 млн рублей

На развитие ОЭЗ на Байкале в Иркутской области потратят более 400 млн рублей

19 ноября 2020, 15:25
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Правительство Иркутской области объявило тендер на строительство инфраструктуры для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе, сообщает RosTender.info.
Победителю тендера предстоит заняться первым этапом строительства улично-дорожной сети и установкой наружного освещения. Туристско-рекреационная особая экономическая зона (ОЭЗ) в Слюдянском районе включает Предгорный и Прибрежный районы города Байкальска.

На дороги из бюджета Иркутской области планируют направить почти 411 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 27 ноября, в этот же день назовут победителя. Заказчиком объекта выступает Министерство экономического развития Иркутской области. Как ожидается, объем работ по тендеру будет завершен в декабре 2021 года.

Как известно, ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске создали более 10 лет назад. Позже Иркутская область вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», благодаря чему в 2018 году на территории «Ворот Байкала» начали строить инженерную инфраструктуру.

 

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Источник: РосТендер

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