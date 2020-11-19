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Национальный парк "Бикин" перешёл на солнечную энергию

Национальный парк Бикин перешёл на солнечную энергию

19 ноября 2020, 11:25
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "Хевел"

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На территории национального парка «Бикин» заработали солнечные энергетические установки. Комплекс из пяти экологичных мини-электростанций обеспечит электроснабжение инфраструктуры заповедника. Благотворительный проект реализован российской компанией «Хевел» совместно с АНО «Центр «Амурский тигр».

Комплекс энергетических установок состоит из блока солнечных модулей, систем накопления энергии, резервных источников генерации и вспомогательного оборудования. Мощности пяти электростанций достаточно для обеспечения круглосуточной работы охранных кордонов, туристических приютов и стоянок, расположенных на территории площадью более 1 млн га. Использование солнечных модулей также снизит потребление топлива, что важно, учитывая особый статус природоохранной территории.

Национальный парк «Бикин» основан в 2015 году в целях сохранения среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. По последним данным, на территории парка обитают более 40 амурских тигров, что составляет почти 7% мировой численности этого подвида.
 

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Источник: ООО "Хевел"

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