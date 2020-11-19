Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после замены трансформаторов напряжения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации и без замечаний. При этом реактор первого энергоблока в настоящий момент работает на мощности в 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования нового энергоблока.

В Минэнерго подтвердили, что к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС планируется приступить в декабре.

Строительство станции идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. 9 ноября Минэнерго сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжается этап "Энергетический пуск", в ходе которого проводится проверка устойчивости работы энергосистемы. В ходе проводимых испытаний была выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. В связи с этим были временно прекращены поставки электроэнергии.