В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" подведены итоги работы 9 месяцев 2020 года по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий за этот период составил 2,965 млн кВт*ч.

Энергетики провели технические и организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии при передаче и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала.

Среди технических мероприятий, которые помогли сэкономить 0,474 млн кВт*ч, следует отметить замену перегруженных и недогруженных трансформаторов, замену проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, замену ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП) по программе технического перевооружения и реконструкции.

Эффективными организационным мероприятиями, проведенными за три квартала года, стали: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений. Эффект от данных мероприятий составил 2,49 млн кВтч.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности также включает в себя мероприятия по оптимизации расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций за отчетный период был снижен по отношению к тому же периоду 2019 года на 1,67 млн кВтч, благодаря оптимизации температурного режима в общеподстанционных пунктах управления и закрытых распределительных устройствах. Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на административно-хозяйственные нужды филиала в рассматриваемом периоде также был снижен на 869 т.у.т. (тонны условного топлива). За 9 месяцев 2020 года были проведены мероприятия, направленные на экономию ТЭР и воды на хозяйственные нужды (замена ламп в светильниках на светодиодные в количестве 3220 шт, контроль за продолжительностью отопительного периода баз РЭС, ежемесячный контроль лимитов расхода ТЭР и воды).

По итогам 9 месяцев филиал добился снижения на 2,162 млн кВт*ч (22%) от плановых показателей расхода электроэнергии на хозяйственные нужды и на 25% от плановых показателей - на собственные нужды подстанций.