Компания Legrand завершает серию осенних вебинаров. С 23 по 30 ноября эксперты подробно расскажут о популярных сериях электроустановочных изделий — Mosaic и Valena, а также о серии Plexo с повышенной защитой IP55. Кроме того, впервые пройдет вебинар, посвященный расширенному обзору линейки автоматических выключателей АО «Контактор».

В понедельник, 23 ноября, пройдет первый вебинар на тему «Семейство электроустановочных изделий Mosaic - самая функциональная серия на рынке». В ходе мероприятия будут представлены широкие возможности применения серии.

Вебинар «Семейство ЭУИ Valena. Что выбрать: классику или новые веяния?» пройдет во вторник, 24 ноября. Специалист учебного центра сравнит новые возможности устройств с предыдущим поколением и расскажет об обновлении серии.

26 ноября эксперт Legrand проведет вебинар «Автоматические выключатели в литом корпусе производства "Контактор" серий ВА», где расскажет о технических характеристиках, особенностях выбора, эксплуатации и конкурентных преимуществах многочисленной линейки автоматических выключателей в литом корпусе. На вебинаре будут рассмотрены устройства ВА04-36, ВА 06-36, ВА57-35, ВА57-39, ВА51-39, ВА50-41 и ВА50-43.

Завершится серия обучения 30 ноября, в понедельник, вебинаром на тему «Plexo. Подробный разбор серии с повышенной защитой IP55». Специалист учебного центра Legrand, поможет разобраться с функционалом серии Plexo, расскажет, где и зачем устанавливать такие устройства и об их преимуществах.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

23 ноября, 10.00 по московскому времени: «Семейство элетроустановочных изделий Mosaic - самая функциональная серия на рынке» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690575 24 ноября, 10.00 по московскому времени: «Семейство ЭУИ Valena. Что выбрать: классику или новые веяния?» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690633 26 ноября, 12.00 по московскому времени: «Автоматические выключатели в литом корпусе производства "Контактор" серии ВА» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690691 30 ноября, 10.00 по московскому времени: «PLEXO. Подробный разбор серии с повышенной защитой IP55» - https://events.webinar.ru/Legrand/6690727

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