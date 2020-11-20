 
Компании

АО "НоваВинд" завершило устройство фундаментов ВЭУ на "Марченковской ВЭС"

АО НоваВинд завершило устройство фундаментов ВЭУ на Марченковской ВЭС

20 ноября 2020, 11:55
Рубрика: Компании
Метки: ВЭС, НОВАВИНД, РОСАТОМ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: АО "НоваВинд"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
239

На площадке строительства Марченковской ВЭС в Ростовской области полностью завершены работы по устройству всех 48 фундаментов ветроэнергетических установок (ВЭУ).

На 10-ти площадках КТП уже ведется монтаж оборудования, на остальных площадках завершаются работы по устройству фундаментов КТП.
На финальном этапе находится устройство дорог и площадок ВЭУ.

С высокой интенсивностью ведутся работы по строительству общеподстанционного пункта управления ВЭС (ОПУ ВЭС), разработке траншей под кабельные линии 35 кВ и волоконно-оптические линии передачи (ВОЛС), проектированию и строительству подстанции 110 кВ.

Марченковская ВЭС - первая строящаяся ветроэлектростанция РОСАТОМ в Ростовской области. Общая мощность будущего ветропарка составит 120 МВт, плановая среднегодовая выработка - более 402 ГВт*ч. На площадке будет установлено 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "НоваВинд"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Кабельный завод
Как выбрать красивый букет?
​Legrand закрывает осенний сезон обучения: анонс вебинаров с 23 по 30 ноября​
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable.Ru
+