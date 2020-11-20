На площадке строительства Марченковской ВЭС в Ростовской области полностью завершены работы по устройству всех 48 фундаментов ветроэнергетических установок (ВЭУ).

На 10-ти площадках КТП уже ведется монтаж оборудования, на остальных площадках завершаются работы по устройству фундаментов КТП.

На финальном этапе находится устройство дорог и площадок ВЭУ.

С высокой интенсивностью ведутся работы по строительству общеподстанционного пункта управления ВЭС (ОПУ ВЭС), разработке траншей под кабельные линии 35 кВ и волоконно-оптические линии передачи (ВОЛС), проектированию и строительству подстанции 110 кВ.

Марченковская ВЭС - первая строящаяся ветроэлектростанция РОСАТОМ в Ростовской области. Общая мощность будущего ветропарка составит 120 МВт, плановая среднегодовая выработка - более 402 ГВт*ч. На площадке будет установлено 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.