В начале ноября состоялся крупнейший металлургический форум в России и странах СНГ «Металл-Экспо 2020».

Центральным событием мероприятия стала Международная промышленная выставка оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. На выставке были представлены 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья металлургического сектора и смежных отраслей промышленности. На стендах работали порядка 1 тысячи специалистов.



ООО «ТД «Эксперт-Кабель» представил на выставке образцы кабельно-проводниковой продукции. Сотрудниками компании были проведены переговоры с потенциальными партнерами и обозначены перспективные направления сотрудничества.



В Орловской области данная выставка стала ключевым мероприятие , на котором предприятия смогли продемонстрировать новейшую продукцию, лучше понять своих клиентов.