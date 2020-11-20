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Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в крупнейшем металлургическом форуме

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

В начале ноября состоялся крупнейший металлургический форум в России и странах СНГ «Металл-Экспо 2020».

Центральным событием мероприятия стала Международная промышленная выставка оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. На выставке были представлены 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья металлургического сектора и смежных отраслей промышленности. На стендах работали порядка 1 тысячи специалистов.

ООО «ТД «Эксперт-Кабель» представил на выставке образцы кабельно-проводниковой продукции. Сотрудниками компании были проведены переговоры с потенциальными партнерами и обозначены перспективные направления сотрудничества.

В Орловской области данная выставка стала ключевым мероприятие , на котором предприятия смогли продемонстрировать новейшую продукцию, лучше понять своих клиентов.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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