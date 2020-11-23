10–11 декабря 2020 года в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» компания «Сименс Энергетика» представит свои новейшие разработки в области декарбонизации.

Фонд Росконгресс при поддержке компании проведет бизнес-сессию «Декарбонизация как главный тренд и обязательное условие устойчивого развития энергетики», которая будет также транслироваться в режиме онлайн. В рамках делового события также будет организована выставочная экспозиция «Мы наполняем жизнь энергией. Изменим будущее уже сейчас!», которая будет доступна как в очном формате, так и в виртуальном. Организаторы: Фонд Росконгресс и «Сименс Энергетика».

Участники мероприятия ответят на важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед энергетическим сообществом. Какой будет энергосистема будущего? Как подготовиться к грядущим изменениям энергетического ландшафта? Почему декарбонизация выходит на первый план и какова ее роль в становлении новой энергосистемы? Что нужно сделать уже сегодня, чтобы сохранить конкурентоспособность в будущем?

Сессия пройдет в уникальном для отрасли инновационном формате цифровой демовизуализации с эффектом полного погружения. Эксперты «Сименс Энергетика» не только ответят на эти и другие вопросы, но и наглядно продемонстрируют на базе последних аналитических данных, что лежит в основе тенденции декарбонизации и почему она так важна.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна в онлайн-формате на сайте Форума rusenergyweek.com/siemens-energy/.

Последние технологии и новейшие решения для всех сегментов энергетического рынка на примере самых выдающихся референтных проектов в мире будут представлены на экспозиции «Сименс Энергетика» в формате крупномасштабного виртуального 5D-кинотеатра 360 градусов с полным эффектом присутствия внутри фильма.

Экспозицию можно будет увидеть непосредственно в павильоне № 55 на ВДНХ, предварительно пройдя регистрацию по ссылке: rew-registration.siemens.ru/booth/.

Виртуально посетить стенд «Сименс Энергетика» можно будет на сайте компании в дни проведения мероприятия по ссылке: rew-booth.siemens.ru/.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) – ключевая дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2019 году Форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

Организаторы РЭН: Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 130 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.