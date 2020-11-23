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Обращение генерального директора ЗАО "ЗЭТО" Дениса Мунштукова

Обращение генерального директора ЗАО ЗЭТО Дениса Мунштукова

23 ноября 2020, 09:55
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков

Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков

20 ноября в 10.58 в цехе № 7 на участке гальваники произошло возгорание. На централизованном пульте охраны ЗАО «ЗЭТО» сработала пожарно-охранная сигнализация, через несколько минут на территорию завода приехали пожарные расчеты.

Руководством предприятия незамедлительно были предприняты меры к оповещению и эвакуации персонала из цехов и производственных помещений. Cилами пожарных бригад за короткий промежуток времени локализован очаг возгорания и не допустилось его распространение.
В результате инцидента пострадавших нет. Частичное повреждение оборудования носит не критичный характер.

В настоящее время идет восстановление штатного режима  производства. Уже в понедельник мы будем готовы приступить к работе в привычном режиме.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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