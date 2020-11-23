Особенности остекления балконов и лоджий

Виды остекления балконов и лоджий и их особенности » Остекление балконов и лоджий в Москве - компания Центр Окна Остекление балконов и лоджий: виды и чем застеклить Виды остекления балконов и лоджий и их особенности

Обустройство современного балкона требует использования большого количества различных материалов. Чтобы застеклить балкон в Москве, необходимо изучить особенности и преимущества каждого метода. Это поможет создать комфортные домашние условия с минимальными затратами.

Возможные варианты для остекления балкона

Существуют различные виды остекления, которые отличаются по различным признакам. Среди наиболее распространенных разновидностей следует выделить такие:

Выделяют различные типы конструкции. В зависимости от этого остекление может быть теплым или холодным.

В зависимости от используемых материалов рамы могут изготовляться из пластика, металла, дерева.

Выделяют различные проекты балконов и лоджий с выносом или без него.

Отличаются способы открывания окон – они могут быть распашными, выдвижными или поворотными.

В последние годы холодное остекление выбирается все реже, так как оно не позволяет сохранить температуру в помещении. Такая разновидность конструкции не защищает от пыли, дождя и других неблагоприятных внешних факторов.

Холодное остекление

Конструкции для холодного остекления не утепляются. Они изготовляются из холодных материалов – металла или пластика. Отличаются невысоким уровнем комфорта. Среди преимуществ таких установок следует выделить следующие:

Относительно невысокая стоимость. Как правило, такие варианты обходятся для владельцев квартир намного дешевле по сравнению с аналогами.

Балкон имеет более привлекательный и эстетический внешний вид. Здесь можно проводить дни летом.

Все окна хорошо пропускают свет, который попадает внутрь помещения. Это оптимальный вариант для каждого вне зависимости от места проживания.

Вес балкона не сильно меняется, поэтому не создает нагрузки на несущую конструкцию здания.

Зимой на таком балконе будет холодно. Разница между температурной на улице практически не заметна. Для некоторых балконов также требуется дополнительно устанавливать москитные сетки, чтобы избежать попадания насекомых в квартиру.

Такого варианта остекления достаточно в том случае, если балкон или лоджию планируется использовать исключительно для хранения вещей. Если нужно обустроить дополнительную комнату, нужно позаботиться об удобствах.

Теплое остекление

Наиболее современный вариант остекления балконов, который подходит также для обустройства лоджий. Здесь также можно провести проводку, используя кабель. Это позволит также использовать отопительные приборы и электричество, оборудовав балкон под рабочий кабинет или комнату отдыха.

Теплый балкон дополнительно утепляется теплыми полами и специальными покрытиями. Это позволяет сохранить температуру в помещении без существенного утяжеления конструкции. Среди преимуществ такого метода следует выделить:

Для отделки используются звукоизоляционные материалы. Они существенно снижают попадание посторонних звуков в дом.

Высокая безопасность и надежность. Конструкцию сложно взломать, что защищает от злоумышленников.

Зимой на балконе сохраняется теплая температура. Это позволяет использовать помещение для различных целей.

Балкон приобретает привлекательный внешний вид.

Такая система понравится далеко не каждому владельцу. Особенно это связано с теми, кто любит открытую местность и террасы. Теплые рамы весят достаточно много. Они не подходят для установки в квартирах старого типа, так как возможны поломки.

Существует несколько различных типов остекления балконов и лоджий в зависимости от используемых материалов. Выбор того или иного вариант напрямую зависит от предпочтений и используемых технологий. Рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистами перед проведением монтажных работ.

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