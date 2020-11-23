Сделан еще один шаг по реализации проекта по строительству Международного центра исследований на базе Многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) на быстрых нейтронах. Он сооружается на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в г. Димитровграде Ульяновской области.

Для строительства реактора был сформирован консорциум, объединивший в себе пул высокопрофессиональных подрядчиков по всем основным видам работ: проектирование, строительно-монтажные работы, электромонтажные и тепломонтажные работы, вентиляционные работы, пусконаладочные работы. В состав консорциума также вошли страховые, лизинговые компании, и банки-партнеры. Все участники работают по принципу коллаборации – общей ответственности за стратегически важный результат, а их взаимоотношения регламентируются соответствующими соглашениями и договорами.

Лидером консорциума выступило АО «Институт «Оргэнергострой». С ним заключен договор генподряда на строительство МЦИ ИЯУ МБИР.

По словам Геннадия Сахарова, проект сооружения реактора МБИР – единственный в своем роде:

«Он олицетворяет не только научный потенциал России, но и слаженную работу, я бы назвал её коллаборацией, сразу многих компетентных строительных организаций отрасли». В настоящее время уже создана цифровая модель этой инновационной стройки, позволяющая обеспечивать эффективное управление на этапе сооружения. «МБИР на сегодня единственный проект атомной отрасли, который успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM-модели», - отметил Геннадий Сахаров.

«Цифровая модель будет использоваться нами, в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля хода работ на стадии возведения. Такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно снизить издержки по времени, а также стоимость проекта», – сказал генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.

В настоящее время на стройплощадке благоустроены подъездные пути, завершено сооружение резервуаров пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, сформирована и обустроена площадка для размещения строительно-монтажной базы, работает штаб строительства. В работах задействовано 350 строителей, включая инженерно-технический персонал, а также несколько десятков единиц техники.

Для справки:

Проект сооружения МЦИ ИЯУ МБИР реализуется в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Современный ядерный реактор возводит Госкорпорация «Росатом». Ожидается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Данный проект является важным для развития всей российской атомной энергетики и достижения глобального технологического лидерства Росатома.