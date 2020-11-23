Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
23 ноября 2020, 11:55
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Строительство Атомная промышленность
Сделан еще один шаг по реализации проекта по строительству Международного центра исследований на базе Многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) на быстрых нейтронах. Он сооружается на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в г. Димитровграде Ульяновской области.
Для строительства реактора был сформирован консорциум, объединивший в себе пул высокопрофессиональных подрядчиков по всем основным видам работ: проектирование, строительно-монтажные работы, электромонтажные и тепломонтажные работы, вентиляционные работы, пусконаладочные работы. В состав консорциума также вошли страховые, лизинговые компании, и банки-партнеры. Все участники работают по принципу коллаборации – общей ответственности за стратегически важный результат, а их взаимоотношения регламентируются соответствующими соглашениями и договорами.
Лидером консорциума выступило АО «Институт «Оргэнергострой». С ним заключен договор генподряда на строительство МЦИ ИЯУ МБИР.
По словам Геннадия Сахарова, проект сооружения реактора МБИР – единственный в своем роде:
«Он олицетворяет не только научный потенциал России, но и слаженную работу, я бы назвал её коллаборацией, сразу многих компетентных строительных организаций отрасли». В настоящее время уже создана цифровая модель этой инновационной стройки, позволяющая обеспечивать эффективное управление на этапе сооружения. «МБИР на сегодня единственный проект атомной отрасли, который успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM-модели», - отметил Геннадий Сахаров.
«Цифровая модель будет использоваться нами, в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля хода работ на стадии возведения. Такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно снизить издержки по времени, а также стоимость проекта», – сказал генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.
В настоящее время на стройплощадке благоустроены подъездные пути, завершено сооружение резервуаров пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, сформирована и обустроена площадка для размещения строительно-монтажной базы, работает штаб строительства. В работах задействовано 350 строителей, включая инженерно-технический персонал, а также несколько десятков единиц техники.
Для справки:
Проект сооружения МЦИ ИЯУ МБИР реализуется в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Современный ядерный реактор возводит Госкорпорация «Росатом». Ожидается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Данный проект является важным для развития всей российской атомной энергетики и достижения глобального технологического лидерства Росатома.
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