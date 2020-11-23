В ассортименте ДКС появились шнуры питания

Новинка ДКС – шнуры питания. В ассортименте ДКС можно найти шнуры питания с любыми комбинациями кабельных розеток (IEC C14, IEC C20) и вилок (Schuko, IEC C13, IEC C19). В отличие от большинства аналогов, представленных на российском рынке, шнуры ДКС выполнены из медного кабеля с сечением жил 1,5 или 2,5 мм2, что позволяет использовать их для питания высоконагруженных устройств.

Шнуры могут применяться для соединения блоков распределения электроэнергии, активного сетевого оборудования, маршрутизаторов, мультиплексоров, серверов, систем хранения данных, а также для подключения этого оборудования к источникам бесперебойного питания. Шнуры выпускаются длиной от 50 см до 5 метров.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".