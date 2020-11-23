Если не останавливаться хотя бы на немного, можно так и не заметить, как летит время. Мы уверены, что у вас много дел и забот, но рекомендуем делать перерывы в завоевании этого мира, а лучший повод для перерыва - это прочесть свежий выпуск журнала RusCable Insider.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №199 от 23 ноября 2020 года

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Что читать на этот раз? Материал о том, зачем банк «Траст» ликвидирует одну из крупнейших самарских промышленных групп, по мнению создателя группы “РОССКАТ”. Одно из крупнейших региональных предприятий, нефтегорский «РОССКАТ», пошло по пути банкротства. Этот процесс запустил нынешний хозяин завода – банк «Траст». Почему бывший флагман российской кабельной промышленности пришел к такому финалу? Кто выступил могильщиком предприятия? Можно ли еще спасти «РОССКАТ»? На эти и другие вопросы в интервью ответил бывший бенефициар «РОССКАТа» Николай Таран.

171 компания по сертификации исключены из Единого реестра. В их числе несколько крупнейших и добросовестных аккредитованных организаций – АОН «Электросерт», ИЦ «Огнестойкость», НПО «Пожцентр», АО «НИКИ г. Томск», остановка работы которых просто заблокирует работу кабельных заводов. АЭК не остался в стороне и написал обращение в федеральную службу по аккредитации.

В октябре по многим СМИ разлетелась новость о том, что «Росатом» стал развивать направление систем накопления энергии под брендом «РЭНЕРА». Из пресс-релизов можно было узнать, что эти системы должны предназначаться для электротранспорта, станций возобновляемой энергетики и, в принципе, обеспечивать бесперебойное энергоснабжение. Наша редакция RusСable.Ru решила разобраться в этом вопросе детально и отправилась в «Росатом», а точнее, в его топливный дивизион ТВЭЛ, где, собственно, и базируется компания «РЭНЕРА». На наши вопросы взялся ответить коммерческий директор «РЭНЕРА» Денис Перегудов. Начало этого интервью на 5 странице журнала.

Портал ЭНЕРГОСМИ.ру на этот раз задается вопросом: сколько стоит на самом деле глобальный энергетический переход. 15 триллионов долларов – это сумма денег, которую нужно инвестировать в новые мощности во всем мире в течение следующих трех десятилетий. Зачем так много и какие проблемы ждут человечество, читайте на 13-14 страницах журнала.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №199 от 23 ноября 2020 года

P.S.

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