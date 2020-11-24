Контактор приглашает на вебинар

26 ноября в 12:00 приглашаем на вебинар, посвященный особенностям выбора и эксплуатации автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА производства АО «Контактор» (бренд Группы Legrand). Ведущий специалист отдела обучения Legrand Николай Николаевич Розенберг подробно расскажет о продукции и ответит на ваши вопросы. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест не ограничено, зарегистрироваться вы можете прямо сейчас — чтобы получить напоминание перед вебинаром и ничего не пропустить.