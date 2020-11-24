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Контактор приглашает на вебинар

Контактор приглашает на вебинар

24 ноября 2020, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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Новости компании

26 ноября в 12:00 приглашаем на вебинар, посвященный особенностям выбора и эксплуатации автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА производства АО «Контактор» (бренд Группы Legrand). Ведущий специалист отдела обучения Legrand Николай Николаевич Розенберг подробно расскажет о продукции и ответит на ваши вопросы. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест не ограничено, зарегистрироваться вы можете прямо сейчас — чтобы получить напоминание перед вебинаром и ничего не пропустить.

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Источник: Завод Контактор

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