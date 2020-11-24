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Провода неизолированные гибкие для щеток электрических машин

Провода неизолированные гибкие для щеток электрических машин

24 ноября 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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Расширение ассортимента выпускаемой продукции – одно из важнейших направлений развития завода Томсккабель. На протяжении 20 лет успешной работы на рынке, специалистами завода разработаны более 2000 марок продукции, что позволило нам стать одним из ведущих производителей в России. Благодаря комплексной программе модернизации производства, завод не только разрабатывает новинки, но и поддерживает актуальность уже освоенной в производстве продукции. Новое оборудование позволяет повышать качество и улучшать характеристики производимой продукции, создавать продукт востребованный рынком. 

В 2020 году завод Томсккабель обновил линейку проводов неизолированных гибких для щеток электрических машин – ПЩ и ПЩС. Специалистами завода разработаны обновлённые ТУ 23.32.13.190-115-12427382-2020, соответствующие повышенными требованиями к эксплуатации. Продукция соответствует требованиям ГОСТ.

 

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Источник: ООО "Томсккабель"

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