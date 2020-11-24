Норвегия и Швеция в рамках общей схемы субсидирования «зеленой» энергетики планируют на 18 ТВт*ч (на 10,6 ТВт*ч в Швеции и на 7,4 ТВт*ч в Норвегии) увеличить объем закупок электроэнергии, выработанной генерирующими объектами на базе ВИЭ, к 2022 г. Прием заявок от новых объектов ВИЭ-генерации открыт до 1 января 2022 г.

Общий для двух стран рынок «зеленых» сертификатов действует с 2012 г. Основная задача рынка – увеличить производство электроэнергии генерирующими объектами на базе ВИЭ на 28,4 ТВт*ч в период с 2012 по 2020 гг., при этом Норвегия субсидирует производство «зеленой» электроэнергии в объеме 13,2 ТВт*ч, а Швеция – 15,2 ТВт*ч. В соответствии со схемой субсидирования «зеленой» энергетики объекты ветро- и гидрогенерации получают один «зеленый» сертификат на каждый МВт*ч электроэнергии, выработанной ими в течение 15-летнего периода. Поставщикам электроэнергии разрешено приобретать «зеленые» сертификаты в обеих странах для удовлетворения национальных требований.

Норвежское правительство, которое прогнозирует избыток генерирующих мощностей, хотело прекратить свое участие в рынке «зеленых» сертификатов еще в 2016 г., в то время как Швеция напротив хотела продлить его функционирование. В апреле 2017 г. страны пришли к соглашению, в соответствии с которым Швеция дополнительно выпустит «зеленые» сертификаты в объеме 18 ТВт*ч для субсидирования объектов ВИЭ-генерации, которые будут действовать до 2045 г., в то время как Норвегия прекращает субсидирование новых проектов строительства ВИЭ-генерации в рамках общей схемы после 2021 г. «Зеленые» сертификаты, выданные в рамках действующей схемы, будут действовать до 1 апреля 2046 г. В сентябре 2020 г. обе страны согласовали внесение изменений в действующую схему субсидирования «зеленой» энергетики, срок действия которой закончится в конце 2035 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata