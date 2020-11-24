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В Черноземельском районе Республики Калмыкия лёд обрушил более 100 опор ЛЭП

В Черноземельском районе Республики Калмыкия лёд обрушил более 100 опор ЛЭП

24 ноября 2020, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ ЮГ, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В Черноземельском районе Республики Калмыкия дождь и повышенная влажность при отрицательной температуре воздуха стали причиной образования ледяной корки на воздушных линиях электропередачи (ВЛ). Толщина льда на проводах достигала 30 мм и больше.

В результате обледенения линий и сильного ветра создалась повышенная нагрузка на опоры ВЛ, что привело к излому конструкции, обрыву проводов. В Черноземельском районе республики лёд обрушил более 100 опор. Потребителей сразу подключили по резервным схемам электроснабжения. Специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» ведут аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи 10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией животноводческие стоянки и фермерские хозяйства. На помощь коллегам также прибыли бригады из Октябрьского, Юстинского, Лаганского и Городовиковского районов, а также из ростовского и волгоградского филиалов компании. Задействован 51 человек в составе 13 бригад, 19 единиц техники.

Все восстановительные мероприятия координирует оперативный штаб компании «Россети Юг» по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. Специалисты «Россети Юг» работают во взаимодействии с территориальными органами ГУ МЧС и МВД, представителями местных администраций. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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Источник: Россети Юг

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