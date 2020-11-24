Россия нацелена на расширение двустороннего экономического взаимодействия с Китаем для укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран, подчеркнул вице-премьер.

В ходе заседания комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством Заместителя Председателя Правительства России Александра Новака и Заместителя Премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, стороны обсудили вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. В частности, было проведено подробное обсуждение актуальных вопросов российско-китайского сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса – в нефтегазовой, электроэнергетической, угольной сфере и развитии возобновляемых источников энергии, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам и конструктивными предложениями, определены направления дальнейшей работы.

«Мы удовлетворены состоянием российско-китайских экономических отношений и расцениваем их как образец равноправного и уважительного межгосударственного общения, ответственного учёта деловых интересов друг друга», – сообщил Александр Новак в ходе заседания.

При этом заместитель главы Правительства особо отметил роль встреч на высшем уровне в развитии проектов двух стран.

«Между лидерами наших стран установились доверительные личные и тесные рабочие отношения. В прошлом году главы государств провели три встречи, неоднократно контактировали на полях международных форумов, а сейчас в телефонном формате регулярно сверяют часы по наиболее актуальным темам двусторонней и международной повестки дня. Уверен, наши страны имеют все возможности в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического взаимодействия», – подчеркнул Александр Новак.

Особое внимание участники заседания уделили развитию сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, который традиционно играет основную роль в экономических отношениях двух стран. Так, Россия остаётся ведущим поставщиком сырой нефти в КНР, отметил вице-премьер.

«В 2019 году экспорт нефти в Китай составил около 66 млн т. Что касается газовой сферы, то здесь с момента запуска газопровода “Сила Сибири” в Китай уже поставлено около 3,5 млрд куб. м газа. Растёт и экспорт угля: в 2019 году поставки угля из России в КНР выросли на 19% – до 32,8 млн т, а за первое полугодие 2020 года – на 10% – до 16,25 млн т. Экспорт электроэнергии в то же время стабилизировался на уровне 3,1 млрд кВт•ч», – перечислил он.

Важную роль в развитии двусторонних отношений играют и текущие энергетические проекты России и КНР, такие как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», поставки нефти по трубопроводу Сковородино – Мохэ, проекты по совместной добыче нефти, газа и их переработке, а также новые проекты в атомной сфере на территории Китая.

По итогам заседания сторонами был подписан протокол. Вице-премьеры выразили удовлетворённость укреплением российско-китайских отношений стратегического характера в энергетической сфере и договорились способствовать их дальнейшему развитию.