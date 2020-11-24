Компания «ЛОЭСК» реализовала комплекс мероприятий по созданию внешней схемы электроснабжения для самого большого на сегодняшний день в Ленинградской области детского сада в «Новом Оккервиле» на 295 мест. Для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию работы электросетевой компании были выполнены заблаговременно. В результате уже сегодня электроснабжение детского сада осуществляется по постоянной схеме в пределах максимальной мощности потребления 301,6 кВт по второй категории надежности.

Кроме того, АО «ЛОЭСК» реализует схему внешнего электроснабжения общеобразовательной школы на 825 мест в массиве Янино-Восточный. Работы проводятся в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с застройщиком. По проекту сетевая компания планирует выделить мощность в размере 366,8 кВт для электроснабжения школы уже в мае 2021 года.

В текущих и перспективных планах АО «ЛОЭСК» технологическое присоединение и обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения еще нескольких объектов дошкольного и среднего общего образования в микрорайоне Кудрово. Так, до конца 2020 года сетевая компания обеспечит мощностью в объеме 672,6 кВт школу на 1100 мест по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с компанией-застройщиком. В первом квартале 2022 года АО «ЛОЭСК» запланировало строительство схемы внешнего электроснабжения детского сада на 160 мест с выдачей мощности - 221 кВт и еще одной общеобразовательной школы на 1000 мест. Присоединяемая мощность объекта составит 560 кВт.

Осознавая высокую меру ответственности перед жителями Кудрово, АО «ЛОЭСК» прилагает максимум усилий, обеспечивая досрочный ввод в эксплуатацию строящихся объектов электросетевого комплекса.