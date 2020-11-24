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"ЛОЭСК" выдаст более 2000 кВт мощности общеобразовательным и дошкольным детским учреждениям в Кудрово

ЛОЭСК выдаст более 2000 кВт мощности общеобразовательным и дошкольным детским учреждениям в Кудрово

24 ноября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ЛОЭСК"

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Компания «ЛОЭСК» реализовала комплекс мероприятий по созданию внешней схемы электроснабжения для самого большого на сегодняшний день в Ленинградской области детского сада в «Новом Оккервиле» на 295 мест.   Для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию работы электросетевой компании были выполнены заблаговременно. В результате уже сегодня электроснабжение детского сада осуществляется по постоянной схеме в пределах максимальной мощности потребления 301,6 кВт по второй категории надежности.

Кроме того, АО «ЛОЭСК» реализует схему внешнего электроснабжения общеобразовательной школы на 825 мест в массиве Янино-Восточный. Работы проводятся в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с застройщиком.  По проекту сетевая компания планирует выделить мощность в размере 366,8 кВт для электроснабжения школы уже в мае 2021 года.

В текущих и перспективных планах АО «ЛОЭСК» технологическое присоединение и обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения еще нескольких объектов дошкольного и среднего общего образования в микрорайоне Кудрово. Так, до конца 2020 года сетевая компания обеспечит мощностью в объеме 672,6 кВт школу на 1100 мест по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с компанией-застройщиком. В первом квартале 2022 года АО «ЛОЭСК» запланировало строительство схемы внешнего электроснабжения детского сада на 160 мест с выдачей мощности - 221 кВт и еще одной общеобразовательной школы на 1000 мест. Присоединяемая мощность объекта составит 560 кВт.

Осознавая высокую меру ответственности перед жителями Кудрово, АО «ЛОЭСК» прилагает максимум усилий, обеспечивая досрочный ввод в эксплуатацию строящихся объектов электросетевого комплекса.

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Источник: АО "ЛОЭСК"

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