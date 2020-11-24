Группа "Россети" завершила первый этап создания "умного" квартала в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

Кластер интеллектуальных сетей, соответствующих концепции "Цифровая трансформация 2030", формируется в центральной части микрорайона Харьковская гора. Здесь проживают 11 тыс. человек и находятся учебные корпуса БГТУ им. В.Г. Шухова.

На первом этапе специалисты "Россети Центр Белгородэнерго" модернизировали наружное освещение в пределах квартала. Смонтированы около 500 светодиодных светильников, оснащенных интеллектуальными контроллерами. Работой каждого из фонарей можно управлять дистанционно, повышая интенсивность светового потока в местах с большой проходимостью. Кроме того, установлены 246 "умных" приборов учета электроэнергии у потребителей.

"В 2021 году будет проведена комплексная реконструкция девяти трансформаторных подстанций и распределительного пункта 6 кВ, которые обеспечивают электроснабжение всех объектов квартала", - говорится в сообщении. Впервые в регионе запланировано внедрение распределенной автоматизации кабельной сети 6-10 кВ. В частности, будет обеспечен удаленный мониторинг основных параметров оборудования центров питания.

Создание "умного" квартала снизит капитальные и эксплуатационные затраты в городских электросетях Белгорода. Также "умное" освещение сократит потери электроэнергии и увеличит надежность электроснабжения. Кроме того, "умное" освещение благоприятно повлияет на комфорт и безопасность городской среды, уточнили в группе.

Работы проводятся в рамках регионального проекта "Умный город Белгород", национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика".