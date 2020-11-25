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Мишустин утвердил Новака сопредседателем межправкомиссии с Китаем

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил нового вице-премьера Александра Новака, который ранее занимал пост министра энергетики, сопредседателем межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству вместо вице-премьера Юрия Борисова. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А. В. председателем российской части межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Борисова Ю. И.", - говорится в сообщении.

Документ подписан 24 ноября, в этот же день состоялось заседание межправкомиссии в режиме видеоконференции. С китайской стороны в нем принял участие заместитель премьера госсовета КНР Хань Чжэн, с российской - Новак.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса: нефтегазовой, электроэнергетической, угольной сфере.

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Источник: ТАСС

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