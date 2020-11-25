В структуре Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) создан новый профильный комитет – по содействию развития конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной области РФ. Об этом объявили на первом установочном заседании созданного комитета в ноябре 2020 года. Учрежденный орган призван стать отраслевым объединением производителей электротехники для создания добросовестной и «здоровой» конкуренции на отечественном рынке электротехники.

Председателем комитета стал директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин.

По словам исполнительного директора Ассоциации НОПСМ Антона Солона, в число задач нового органа войдет содействие решению сложных задач, предусматривающих вовлечение органов государственной власти и конечных потребителей продукции, в том числе девелоперов и проектных организаций.

«Необходимость создания такого комитета сопряжена с проблемами, которые возникли на рынке свето- и электротехнической продукции из-за недобросовестных участников, которые подделывают и пользуются фальсифицированными сертификатами, изготавливают и торгуют контрафактной продукцией, что не только наносит прямой вред бизнесу добросовестных производителей, но также негативно сказывается на их репутации. И этот вопрос требует незамедлительного вмешательства со стороны всех участников рынка», — подчеркнул А. Солон.

«В настоящее время российский рынок электротехники фактически вышел на беспрецедентный уровень недобросовестной конкурентной борьбы: ведется постоянная «война сертификатов», выдвигаются бесчисленные и безосновательные общественные требования к производителям и поставщикам, массово проводятся «псевдозакупки» и «псевдопроверки» качества продукции. Самое важное – органы государственного контроля и надзора, призванные выступать независимыми арбитрами на ранке, становятся в существующих законодательных рамках фактически «заложниками» в руках недобросовестных конкурентов», — сообщил Дмитрий Зорин.

Как отметили на мероприятии, сегодня всего чаще игрокам российского рынка свето- и электротехнической продукции для строительной индустрии приходится сталкиваться с проблемами присутствия значимой доли контрафактных изделий, слабого знания некоторыми участниками рынка технических и законодательных требований к продукции для строительной отрасли, несовершенства системы законодательного регулирования процедур проверки качества изделий, а также порядком обжалования результатов проверок. Кроме того, недобросовестная конкуренция ряда дистрибьюторов и производителей основана на собственном толковании действующих правовых норм и использовании методов психологического принуждения компаний-конкурентов.

Учитывая эти факторы, члены комитета подчеркивают, что отраслевое объединение открыто для конструктивного взаимодействия с участниками рынка и будет выступать в роли защитника представителей рынка, разделяющих политику честной и открытой конкуренции и выступающих за усиление ответственности для недобросовестных компаний.

Одобренный на заседании комитета план первоочередных действий рассчитан до середины 2021 года. По итогам его реализации экспертам профессионального сообщества будут представлены первые итоги практической деятельности Комитета по формированию здоровой конкуренции на российском рынке электротехники.

В числе приоритетных задач деятельности Комитета его учредители выделили: