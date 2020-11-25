Специалисты участка перегрузки топлива и систем обеспечения цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Ростовской АЭС стали активными участниками процесса изобретения и применения каракури – средств малой механизации производства.

Волгодонскими атомщиками был спроектирован и изготовлен манипулятор для снятия и установки крышки упаковочного комплекта с тепловыделяющими сборками при проведении транспортно-технологических операций, а также стенд позиционирования, наладки, дезактивации специальных телевизионных камер промышленного телевидения.

«На производстве всегда есть способ улучшить что-то, главное хотеть оптимизировать производственный процесс в сторону улучшения», - утверждает один из авторов идеи каракури в ЦЦР ведущий инженер Владимир Пискунов.

Использование таких «механических помощников», работающих по законам физики, позволяет не только улучшить условия труда, исключив возможные риски травмирования, но и повысить производительность, улучшить логистику рабочих мест. Авторы устройств уверены, что ценность каракури еще и в том, что их изготовление не требует серьезных финансовых вложений.

Начальник отдела развития ПСР Сергей Фидий, говоря о внедрении каракури, изготовленных в ЦЦР, подчеркнул, что секрет успеха кроется в командной работе и общей нацеленности на результат.

«Все участники процесса создания и внедрения каракури на производстве были увлечены работой, их вдохновляло получение результата и поэтому эффективность их совместной работы оказалась на высоте. Каракури из ЦЦР служат делу повышения безопасности на производстве», - говорит Сергей Фидий.

В госкорпорации «Росатом» программа внедрения каракури стартовала в 2018 году.

На Ростовской АЭС в 2019 году было внедрено 3 каракури, которые получили высокую оценку команды развивающей партнерской проверки качества развития ПСР. Все устройства, изготовление которых потребовало минимальных затрат, работают эффективно и помогают минимизировать время и усилия работников на выполнение производственных операций.