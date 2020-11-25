Южнокорейская компания Odin Energy, специализирующаяся на разработке технологий в области ВИЭ, надеется занять новую нишу в секторе ветровой энергетики. Odin Energy представила проект ветровой турбины с вертикальной осью вращения ротора (vertical-axis wind turbine, VAWT)*. Турбины подобного типа могут быть использованы в городских условиях.

Конструктивно предлагаемая Odin Energy ветроэнергетическая установка с вертикально-осевыми турбинами (ВЭУ Odin) представляет из себя круглую башню, которая может иметь до 12 ярусов в высоту, на каждом из которых установлена ветровая турбина мощностью 19 кВт производства итальянской компании Ropatec. Такая конструкция позволит производить гораздо больше электроэнергии на единицу площади, занимаемой ВЭУ, чем это было бы возможно при использовании одной ветровой турбины. Компания отмечает также, что кроме увеличения суммарной установленной мощности ВЭУ за счет использования большего количества ветровых турбин, на верхних ярусах башни наблюдается более сильная ветровая активность и, таким образом, обеспечивается выработка в четыре раза больше электроэнергии, чем на нижнем ярусе. Натурные испытания прототипа ВЭУ Odin, построенного в 2011 г. на южнокорейском о. Чеджу, и проходившие в период с 2015 г. по 2017 г.**, показали, что установка практически бесшумна в эксплуатации, и это делает ее подходящей для использования в городских условиях.

Основатель и вице-президент Odin Energy Су Юн Сонг сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о строительстве ВЭУ Odin в рамках проекта перехода южнокорейских островных энергосистем на использование ВИЭ, а также в соответствии с инициативой правительства Сеула по строительству зданий с нулевым потреблением энергии. Кроме того, компания ведет переговоры со столичным правительством о надстройке существующих зданий за счет ярусов ВЭУ Odin, что, по мнению компании, является одним из существенных преимуществ по сравнению с другими технологиями, применяемыми в ветроэнергетике. По оценкам Odin Energy, капитальные затраты на строительство первой 10-ти уровневой ВЭУ Odin составят около $ 1,4 млн, а нормированная стоимость вырабатываемой ею электроэнергии (levelized cost of energy, LCOE)*** – ≈$ 90 за 1 МВт*ч. Хотя себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ Odin, относительно высока в сравнении с традиционными шельфовыми ВЭУ, она могла бы быть снижена за счет строительства более высоких ВЭУ с вертикально-осевыми турбинами или за счет использования серийно производимого оборудования.

За последние годы в Южной Корее появилось значительное количество технологий использования VAWT, но ни одна из них не стала успешной. Вертикально-осевые ветровые турбины и другие маломасштабные технологии в области ветроэнергетики пока не смогли завоевать популярность на энергорынке, сравнимую с использованием горизонтально-осевых ВЭУ или солнечных энергоустановок. Участники рынка распределенной ветровой энергетики продолжают надеяться, что финансирование исследований и разработок в данном направлении может повысить эффективность и снизить себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ на бае VAWT, что позволит технологии конкурировать в определенных областях энергетики, например, таких как использование их в составе микрогридов (migrogrids).

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* Ветровые турбины с вертикальной осью вращения (vertical-axis wind turbine, VAWT) – это тип ветровой турбины, у которой вал главного ротора установлен поперечно ветровому потоку (не обязательно вертикально), а основные компоненты расположены в основании турбины.

** Видео о работе прототипа ВЭУ Odin доступно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=BKQpdq27VY4

*** Levelized cost of energy (LCOE) – средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).