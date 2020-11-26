 
Компании

Кабель КРИОСИЛ от ГК "Москабельмет" стал лучшим в итоговом, федеральном этапе Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"!

Москабель,Москабельмет,КРИОСИЛ

В августе КРИОСИЛ одержал победу в московском этапе конкурса. Это позволило нашей разработке выйти на следующий, всероссийский уровень состязания. Теперь кабель, созданный для эксплуатации на нефтегазовых объектах в условиях Крайнего Севера и Арктики, на 100 % оправдал высокую оценку, поставленную ему экспертным жюри.

В конкурсе «100 лучших товаров России» продукция от «Москабельмет» уже побеждала: в 2019 году лидером федерального этапа стал кабель марки ТЭВОКС.

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»:

«Признание на федеральном уровне — важный показатель. Это значит, что КРИОСИЛ не только востребован, но и является очень значимой разработкой для всей российской промышленности. Мы стремимся работать в направлении инноваций, которые дают потребителю что-то новое, обеспечивают специалистам, работающим с кабельной продукцией, комфортные условия и позволяют решать задачи легко и безопасно. Как, например, кабель с технологией MAGNETAG, которая призвана защитить от контрафакта и позволяет максимально сократить время на поиск нужного кабеля в пучке, измерять длину при монтаже и осуществлять поиск данных о продукте. Мы продолжаем работать в этом направлении, скоро «Москабельмет» представит и другие интересные разработки. И они, мы уверены, вновь расширят возможности для компаний, эксплуатирующих кабели. Следите за нашими новостями!»

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Москабельмет"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Гигиенично и эстетично: решения Mosaic от Legrand подтвердили антибактериальные и противовирусные св... 26.11.2020
Светодиодные консольные светильники ДКУ 1004Ш IEK® – равномерная засветка без 26.11.2020
Новинка - оптическая подсистема СКС 26.11.2020
Суд в Петербурге вынес решение по делу о банкротстве 25.11.2020
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно