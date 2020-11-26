В августе КРИОСИЛ одержал победу в московском этапе конкурса. Это позволило нашей разработке выйти на следующий, всероссийский уровень состязания. Теперь кабель, созданный для эксплуатации на нефтегазовых объектах в условиях Крайнего Севера и Арктики, на 100 % оправдал высокую оценку, поставленную ему экспертным жюри.

В конкурсе «100 лучших товаров России» продукция от «Москабельмет» уже побеждала: в 2019 году лидером федерального этапа стал кабель марки ТЭВОКС.

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»:

«Признание на федеральном уровне — важный показатель. Это значит, что КРИОСИЛ не только востребован, но и является очень значимой разработкой для всей российской промышленности. Мы стремимся работать в направлении инноваций, которые дают потребителю что-то новое, обеспечивают специалистам, работающим с кабельной продукцией, комфортные условия и позволяют решать задачи легко и безопасно. Как, например, кабель с технологией MAGNETAG, которая призвана защитить от контрафакта и позволяет максимально сократить время на поиск нужного кабеля в пучке, измерять длину при монтаже и осуществлять поиск данных о продукте. Мы продолжаем работать в этом направлении, скоро «Москабельмет» представит и другие интересные разработки. И они, мы уверены, вновь расширят возможности для компаний, эксплуатирующих кабели. Следите за нашими новостями!»