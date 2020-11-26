Новый резидент ТОСЭР «Заречный» - компания «ВЭЛП» - запустит производство электродов на уровне импортных аналогов. Компания стала пятым резидентом ТОСЭР в Пензенской области. Соглашение об этом было подписано 23 ноября 2020 года.

Новое промышленное предприятие, оснащенное современным технологическим оборудованием, будет производить аналоги наиболее распространенных зарубежных электродов для ручной электродуговой сварки в рамках программы импортозамещения. Комплекс по производству электродов будет представлять собой вертикально интегрированную структуру, совмещающую в себе непосредственно производство, линии по подготовке и дозировке материала с линией упаковки и собственными складскими мощностями. Согласно бизнес-плану, в проект будет вложено более 45 млн рублей.

«Новый резидент ТОСЭР «Заречный» - компания «ВЭЛП» - планирует запустить высокотехнологичное производство и создать 57 новых рабочих мест. Компания стала нашим 35 резидентом. Это здорово, когда бизнес в период турбулентности экономики, продолжает развиваться и находить решения своего развития у нас на ТОСЭР. Сейчас мы ведем консультации с инициаторами еще по 25 проектам, которые могут быть реализованы на территориях опережающего развития, находящихся под управлением «Атом-ТОР». Рассчитываем, что семь из них станут резидентами уже до конца текущего года», - сказал генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин.

Как отметил заместитель директора Управления городского развития и проектной деятельности города Заречный Дмитрий Кулагин, проект находится в высокой степени готовности. «Инвестором проекта выступает ООО «Пензенские электроды». Это стабильное, динамично развивающееся предприятие, хорошо зарекомендовавшее себя на рынке. Для реализации планов развития компании была выбрана площадка ТОСЭР», - сказал он.

При максимальной загрузке производства планируется выпускать до 3000 тонн электродов в год. «На сегодняшний день в помещении, где будет размещено производство, идут внутренние работы. Рассчитываем, что запустим производство к середине следующего года», - сообщил генеральный директор ООО «ВЭЛП» Ян Зак. По его словам, развитие проекта предполагает экспорт продукции в рамках таможенного союза и СНГ.

Источник: Пресс-служба АО «Атом-ТОР»