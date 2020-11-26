Сообщение о переносе дат МФЭС-2020

Международный форум «Электрические сети» переносится на 23-25 декабря 2020 года. Место проведения без изменений - выставочный павильон № 57 ВДНХ в Москве.

Число очных мероприятий форума минимизировано для обеспечения безопасности участников в условиях пандемии COVID-19. Все события деловой программы будут транслироваться на специальной коммуникационной площадке в сети Интернет. Подробная информация о возможностях онлайн-площадки Форума будет опубликована дополнительно.

В этом году проведение МФЭС приурочено к 100-летию принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), в память о котором в 1966 г. установлен профессиональный праздник День энергетика. Сейчас он отмечается 22 декабря.

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