Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
26 ноября 2020, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Светодиодные консольные светильники ДКУ 1004Ш IEK® применяются для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью.
Широкая КСС формирует равномерную засветку дорожного полотна без «слепых зон». Высококачественная вторичная оптика предотвращает ослепление ярким светом. Срок службы светодиодных светильников ДКУ 1004Ш IEK® (не менее 50 000 часов) значительно превышает нормативный срок службы любой лампы высокого давления. Подробнее — на сайте iek.lighting.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter