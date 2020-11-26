Светодиодные консольные светильники ДКУ 1004Ш IEK® применяются для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью.

Широкая КСС формирует равномерную засветку дорожного полотна без «слепых зон». Высококачественная вторичная оптика предотвращает ослепление ярким светом. Срок службы светодиодных светильников ДКУ 1004Ш IEK® (не менее 50 000 часов) значительно превышает нормативный срок службы любой лампы высокого давления. Подробнее — на сайте iek.lighting.