RusCable Insider #199 от 23 ноября 2020 года -
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26 ноября 2020, 10:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕМИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика
Бразильский национальный комитет СИГРЭ приглашает принять участие в 10-м международном семинаре WORKSPOT, который пройдет 21-24 ноября 2021 года в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).
Основные направления: Исследовательские комитеты A2, A3, B3 и D1. Семинар будет состоять из 2-х сессий: сессии ИК A2 и D1 и сессии ИК A3 и B3.
Мероприятие посвящено техническим дискуссиям, презентациям и обучающим материалам по силовым трансформаторам и реакторам, передаче электроэнергии и распределительному оборудованию, подстанциям, материалам и новейшим технологиям.
Аннотации статей участников принимаются до 12 февраля 2021 года.
Более подробная информация о семинаре доступна на сайте мероприятия.
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