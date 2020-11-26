Бразильский национальный комитет СИГРЭ приглашает принять участие в 10-м международном семинаре WORKSPOT, который пройдет 21-24 ноября 2021 года в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).

Основные направления: Исследовательские комитеты A2, A3, B3 и D1. Семинар будет состоять из 2-х сессий: сессии ИК A2 и D1 и сессии ИК A3 и B3.

Мероприятие посвящено техническим дискуссиям, презентациям и обучающим материалам по силовым трансформаторам и реакторам, передаче электроэнергии и распределительному оборудованию, подстанциям, материалам и новейшим технологиям.

Аннотации статей участников принимаются до 12 февраля 2021 года.

Более подробная информация о семинаре доступна на сайте мероприятия.