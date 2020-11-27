25 ноября заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в расширенном заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике на тему «Ассоциация «Цифровая энергетика» как отраслевой центр компетенций цифровой трансформации электроэнергетики». В своем выступлении Федор Опадчий представил проекты цифровизации, реализуемые Системным оператором, и назвал приоритетные направления цифровой трансформации отрасли.

Федор Опадчий отметил, что для достижения общесистемного эффекта от цифровизации необходима координация деятельности энергокомпаний в этой сфере, а проекты, направленные на цифровизацию, должны быть синхронизированы и взаимоувязаны между собой.

«Ассоциация «Цифровая энергетика» выполняет важную роль координации сквозных процессов цифровой трансформации между различными организациями электроэнергетики», – подчеркнул Федор Опадчий.

Заместитель Председателя Правления Системного оператора назвал четыре наиболее приоритетных для технологической инфраструктуры электроэнергетики направления в цифровой трансформации отрасли. Первое – это технологии удаленного воздействия: от сбора данных (телеметрия, синхронизированные векторные измерения, регистрация аварийных событий и процессов и др.) до дистанционного управления оборудованием энергообъектов. Второе направление – управление распределенными ресурсами (например, агрегаторы спроса). Третье – интеллектуальные решения для более эффективного использования существующей энергетической инфраструктуры (система мониторинга запасов устойчивости, система мониторинга переходных режимов, централизованная система противоаварийной автоматики, автоматизированная система мониторинга устройств релейной защиты и автоматики и др.). Четвертое приоритетное направление связано со стандартизацией. Стандарты дают основу для выработки общих правил и принципов применения цифровых технологий, что позволяет унифицировать подходы к реализации проектов цифровой трансформации.

Об Ассоциации «Цифровая энергетика»

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика» с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации, для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли для совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом.

Ассоциация является отраслевым центром компетенций цифровой трансформации. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России: ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Системный оператор Единой энергетической системы».