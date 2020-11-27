Кабельное и электрощитовое производство Татарстана, где все еще работают 500 человек, с трудом удалось реанимировать: обанкротившиеся предприятия сдали в аренду с согласия основного кредитора — Газпромбанка. Но до сих пор судьба активов холдинга «Инвэнт» под большим вопросом. На торги вышло несколько заводов общей стоимостью около 2 млрд рублей.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОТ КРЕДИТОРОВ ЭЛЬБЕКА САФАЕВА

Главные активы электротехнического холдинга «Инвэнт», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и холдингу «Интер РАО», практически синхронно в октябре – ноябре вышли на банкротные торги. Общая стоимость предложенных рынку активов превышает 2 млрд рублей. Самый лакомый актив — «Таткабель» — стоит почти 1 млрд рублей.

Активы самого крупного актива «Инвэнт» — ООО «Таткабель» в селе Столбище Лаишевского района Татарстана — выставлены на продажу с 26 октября. Они сформированы в три лота. Крупнейший, на 848,5 млн рублей, состоит из производственного комплекса с земельными участками, недвижимостью и разнообразным оборудованием. Второй лот, стоимостью 29 млн рублей, включает в себя второй пул оборудования, инвентаря и мебели. Третий — на 58,7 млн — машины, оборудование и земля. Общая стоимость трех лотов — 936 млн рублей. Заявки на покупку можно подавать до 19 декабря, торги пройдут 24 декабря. На аукционе можно повышать цену на шаг в 5% от начальной цены.

Имущество ООО «Инвэнт-электро» в том же Столбище вышло на торги чуть раньше, в конце сентября. Завод производит электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции. Торги должны были пройти 6 ноября, но они приостановлены по просьбе конкурсного управляющего. «Инвэнт-электро» «упакован» в четыре лота: стоимостью 261,8 млн, 140,2 млн, 31,7 млн и 6,2 млн рублей. То есть целиком комплекс стоит 440 млн рублей.

13 ноября должны были пройти, но приостановлены торги по имуществу ООО «Таттеплоизоляция». Завод в Лаишево входит в четверку крупнейших производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий в России. Имущество разбито на 14 лотов, основными из которых являются два: на 351,7 млн рублей, содержащий производственные здания, землю и оборудование, и на 70,3 млн рублей. Получается, комплекс стоит 422 миллиона.

24 ноября пройдут торги по ООО «Инвэнт»: недвижимость, заложенная в Промсвязьбанке, оценена в 169 млн рублей. Это активы в Казани: ценность прежде всего имеют пятиэтажный офисный комплекс на ул. Тэцевской, 281 площадью 8,4 тыс. кв. м и земельный участок в Московском районе площадью 35 тыс. «квадратов».

На 22 октября были намечены, но в итоге не состоялись первые торги Уруссинского электромеханического завода, который занимается производством и капремонтом комплектных трансформаторных подстанций. За 47 млн рублей выставлен лот, в который входят земля, здания и оборудование.

«Татарстанская электротехническая компания», или «Татэк», — это производство блочных комплектных трансформаторных подстанций по технологии «Шнайдер Электрик» в Заинске. Завод пока на торги не вышел, но его имущество оценено в 48 млн рублей. Производственное здание стоит 20 млн, а запасы — 22 млн рублей.

Это не исчерпывающий список активов «Инвэнта». Напомним, что предприятия Сафаева начали банкротиться по инициативе банков-кредиторов в 2017 году. Крупнейшими кредиторами группы являются Газпромбанк, Промсвязьбанк и СМП Банк: в разных пропорциях они входят в комитеты кредиторов отдельных юрлиц. Так, Газпромбанк входит в комитеты кредиторов «Таткабеля» и «Инвэнт-электро». «Банк ГПБ (АО) является конкурсным залоговым кредитором ГК „Инвэнт“. Управление ЗПИФ осуществляется специализированными управляющими компаниями», — сообщили нам в банке. Промсвязьбанк является залоговым кредитором ООО «Таттеплоизоляция», от Связь-Банка ПСБ также перешли кредиты компаний ООО «Таткабель» и ООО «Инвэнт-электро», сообщили нам в пресс-службе ПСБ. СМП Банк является крупным кредитором «Таттеплоизоляции». Общая сумма долгов группы насчитывает несколько миллиардов рублей.

КАК СПАСЛИ «ТАТКАБЕЛЬ» И «ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО»…

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в минпромторге РТ, «Таткабель» и «Инвэнт-электро» полноценно работают и загружены заказами. И все благодаря активной позиции их основного кредитора — Газпромбанка. Площадки арендует ПИФ Газпромбанка — АО «Газпромбанк – управление активами». Специально для этого весной – летом 2020 года этот ПИФ учредил в Казани три фирмы: ООО «Завод Таткабель», ООО «Завод Инвэнт-электро» и ООО «Инвэнт+». Министерство промышленности РТ, в свою очередь, помогает заводам, ранее принадлежавшим Сафаеву, административным ресурсом: организует встречи с крупными покупателями продукции, такими как «Татнефть», ТАИФ, Сетевая компания, госкорпорация «Автодор» и т. д.

О спасении кабельной площадки нам рассказал гендиректор ООО «Завод Таткабель» Владимир Бухин. Его пригласили управлять кабельным предприятием Татарстана год назад, заключив контракт на три года. Бухин занимается кабельным производством уже 26 лет. Перед приездом в Татарстан он возглавлял Дубненский кабельный завод, входящий в обойму корпорации «Промтех» Валерия Шадрина. Напомним, что тот же «Промтех» занимается антикризисным управлением на банкротном КЗСК Евгении Даутовой. Корпорация считается одним из главных претендентов на выкуп оборонного предприятия.

По словам Бухина, его команда взяла в аренду пока только два актива «Инвэнта» и ведет переговоры по аренде других производственных площадок. Однако с последними дела идут тяжело, поскольку приходится вести переговоры с другими кредиторами, помимо Газпромбанка. «У нас есть договоренность на уровне республики, что мы сохраняем данный актив и развиваем. Но у других кредиторов позиция не совсем совпадает с нашей. Тем не менее мы свое слово держим — и по налогам, и по социальной нагрузке», — говорит Бухин.

«Мы пытаемся спасти бизнес и коллективы предприятий. Планируем еще увеличить коллектив „Таткабеля“ на 30 процентов. Зарплата — день в день два раза в месяц. Кроме того, был запущен „Инвэнт-электро“, который стоял практически полтора года. 150 человек вернули на работу», — рассказал наш собеседник.

Если в 2019 году «Таткабель» произвел продукции на 390 млн рублей, то в 2020-м — уже на 4 миллиарда. В следующем году планируется увеличить выручку еще на 1 миллиард. Загрузка, по словам Бухина, ныне 100-процентная. «Мы отказываемся от зимних каникул, которые обычно бывают у кабельщиков и у всей страны. Станем работать непрерывно, в две смены по 12 часов», — делится гендиректор. На предприятии трудятся 270–300 человек.

Что касается «Инвэнт-электро», то завод пока загружен на 50%, но в следующем году, по словам Бухина, планируется прибавить к текущей годовой выручке еще 2 млрд рублей.

Прежде всего новым управленцам удалось наладить отношения с местными заказчиками. «Было какое-то непонятное взаимоотношение с местным бизнесом. Мы провели с минпромторгом РТ встречи с татарстанскими компаниями. Люди присмотрелись в течение года. И лед тронулся — хорошие отношения стали и с „Татнефтью“, и с „Татэнерго“. До этого, честно говоря, в плане местного рынка был мертвый сезон, — рассказал Бухин. — Но их тоже можно понять: непонятная тенденция по банкротству, неясно, кто станет отвечать за размещенный заказ, появится продукция или нет… Сейчас доверие начало возвращаться».

…И НЕ СПАСЛИ «ТАТТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ»

А вот третьему сафаевскому предприятию промплощадки технопарка «Лаишево» не повезло. Как выяснил «БИЗНЕС Online», в лучшие годы один из крупнейших производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий в России два месяца назад остановил свою деятельность в рамках конкурсного производства. Персонал распущен, а продукция не выпускается. Между тем в 2016 году ООО «Таттеплоизоляция» демонстрировало годовую выручку свыше 1 млрд рублей, в 2018-м здесь работали 150 человек.

Крупный кредитор предприятия — СМП-Банк, который попал в комитет кредиторов «Таттеплоизоляции» с требованием около 1 млрд рублей, — не ответил на наш запрос. В Промсвязьбанке нам посоветовали обратиться за комментарием к конкурсному управляющему, однако он, в свою очередь, также оставил обращение без ответа. Выяснять судьбу завода мы отправились прямо на промплощадку — в технопарк «Инвэнт» в Лаишево.

Судя по карте, что выставлена у одного из КПП, здания «Таттеплоизоляции» расположены в самом центре промплощадки. На КПП находились вахтер и несколько охранников. Корреспондент «БИЗНЕС Online» обратился к вахтеру с просьбой связаться с кем-либо из «Таттеплоизоляции», но нашей просьбе удивились. «„Таттеплоизоляция“ была ликвидирована месяца два назад, сейчас там практически никто не работает», — сказала девушка-вахтер. Она попыталась связаться с оставшимися работниками, чтобы корреспондент смог с ними поговорить, но никто не ответил. На завод, естественно, корреспондента не пустили — для этого нужно разрешение из более не существующей, похоже, «Таттеплоизоляции».

Выйдя из КПП, корреспондент опросил нескольких человек, стоявших возле здания и на стихийной парковке. Они согласились ответить анонимно и рассказали, что на данный момент в «Таттеплоизоляции» работают всего три человека: бухгалтер, кадровик и директор. «Раньше здесь было много рабочих, но их уволили из-за ликвидации. Им, получается, заплатили за три месяца. А вот пенсионерам и людям предпенсионного возраста подобрали другую работу на территории комплекса. Кому-то предложили устроиться в „Инвэнт-Электро“, кому-то — в „Таткабель“, кого-то вроде как в „Бергауф“ устроили», — поделился информацией один из сотрудников технопарка.

Еще один наш собеседник утверждает, что ликвидация «Таттеплоизоляции» связана с демпингом со стороны конкурентов. «Продаж не было, руководству стало невыгодно работать, платить за аренду, свет, электричество. Появилось очень много конкурентов по трубам. Знаете, у „Таттеплоизоляции“ продукция хорошей была — материалы и качество достойные, и из-за этого она продавалась дороже. А у конкурентов, наоборот, продукция дешевая, но не такая качественная. Люди у нас любят всё подешевле купить, особенно всякие госзастройки», — рассказал наш собеседник.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДИЕ «ИНВЭНТА»?

В поисках реального инвестора для «Инвэнта» мы рассмотрели широкий спектр вариантов. Самые интересные активы, по словам наших источников в отрасли, расположены в Лаишевском технопарке: они в хорошем состоянии, однако предприятия в Заинске и Уруссу уже морально и технически устарели. Напомним, «Инвэнт» создавался под нужды именно местного энергохозяйства — под ранее интегрированный холдинг генерации, сетей и сбыта «Татэнерго». В Татарстане нашлось бы несколько потенциальных инвесторов для электротехнического хозяйства. Однако реального интереса мы не обнаружили ни у одного из местных игроков.

«„Татэнерго“ не имеет интереса для приобретения производственных активов „Инвэнта“, — рассказал нам первый заместитель гендиректора энергетического гиганта Айрат Сабирзанов. — Рынок того, что они могут производить, высококонкурентный, и такую продукцию эффективнее покупать на рынке, чем самим производить. В истории „Татэнерго“ уже было, когда производство материалов и комплектующих обеспечивалось собственным производством. Практика показала, что это не лучший способ для генерирующей компании».

Ближе к электротехническому хозяйству находится Сетевая компания, у которой не менее впечатляющие финансовые возможности, чем у «Татэнерго». Наши источники на рынке говорят, что в точку при покупке заводов «Инвэнта» мог бы попасть и подрядчик Сетевой — группа «Энергоразвитие» Раиля Газетдинова, у которой уже есть завод в Зеленодольском районе. Однако, по данным нескольких наших собеседников, в реальности команда Ильшата Фардиева, который в свое время и дал путевку в жизнь «Инвэнту», покупку его активов не рассматривает.

Наотрез открестился от интереса к группе предприятий и бывший совладелец — «Интер РАО». Напомним, холдинг ранее выкупил 33% «Инвэнта» у Сафаева, но впоследствии, когда холдинг стал терпеть финансовые неудачи, покинул данный бизнес. «Группа „Интер РАО“ давно вышла из капитала „Инвэнта“. Мы не планируем участвовать [в торгах]», — сообщили нам в пресс-службе холдинга.

Похож на потенциального покупателя «Промтех» Шадрина, чей топ-менеджер пришел спасать кабельное производство в Татарстане и готов взять под управление и остальные активы. У «Промтеха» есть Дубненский кабельный завод, а значит, имеется и система сбыта. Дружба же на уровне республики обеспечена ему еще со времен прихода на КЗСК.

«БИЗНЕС Online» запросил у «Промтеха» информацию о вероятном интересе к активам «Инвэнта», но ответа не получил. Бухин же данное предположение никак не комментирует. «Я не рассматриваю своего участия на предприятии как собственник. Меня это не интересует. Я не участвую в переговорах [о продаже] — может быть, они ведутся на уровне кредиторов, — рассказал он „БИЗНЕС Online“. — Моя задача — сохранить актив, и не в плане „откормить бычка, чтобы потом продать“. Не хочу после себя оставить руины, чтобы потом десятилетиями вспоминали как ликвидатора. А в чьи руки это попадет, решать не мне».

В Газпромбанке не стали комментировать, кто может стать инвестором для промышленных активов «Инвэнта». От Промсвязьбанка конкретики также не поступило, но в кредитной организации отметили, что к активам ООО «Инвэнт», то есть пятиэтажному офисному комплексу на улице Тэцевской, есть реальный рыночный интерес. «В рамках процедуры банкротства ООО „Инвэнт“ продажей имущества занимается конкурсный управляющий. В настоящее время он сдает в аренду все имущество ООО „Инвэнт“, находящееся в залоге у ПСБ. Мы видим на рынке интерес к покупке этих активов», — сообщили в пресс-службе банка.

«Заинтересован может быть только тот, кто уверен, что сможет сбыть продукцию. Если перепрофилировать, то высоки потери стоимости. Банк, как правило, не занимается производством», — говорит один из наших источников на рынке. Несколько наших собеседников, пожелавших остаться неназванными, говорят, что найти покупателя вероятнее всего среди федеральных компаний. Возможно, для этого придется дробить хозяйство и ждать, пока его цена опустится на торгах.