Вышел 60-й эпизод шоу RusCable Review! На этот раз расскажем про битву за "Севкабель" и суд против Corning. А еще в выпуске новости про Москабель, Метаклэй, Legrand, IEK и другие самые важные и интересные события за неделю!





Севкабель ликвидирован. Что ждет старейший кабельный завод в России?

Русское оптоволокно победило. ФАС признал нарушения у Corning!

Компании за микрофоном. Москабель на радио, а Метаклэй в подкасте "Наносвод"/ Микропроцессорный кактус, новые производства Legrand, дистанционные угонщики и индивидуальная кастомизация от ДКС!

Вы смотрите RusCable Review - еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. Ведущая - Елизавета Коробкова.



Скачай каталог от Москабельмет - https://www.mkm.ru/files/catalog-mkm-2020.pdf

Индивидуальная кастомизация от ДКС - https://www.dkc.ru/ru/about/news/803824/



Таймкоды и ссылки выпуска:

00:00 - Анонс выпуска

00:38 - Севкабеля не будет? Первый кабельный завод в России банкрот https://clck.ru/SCUU7

03:15 - Corning заставили играть по правилам https://clck.ru/SCUUq

04:02 - Большое кабельное чтиво от Москабельмет - новый каталог https://clck.ru/RhyH5

05:51 - Первое в мире тепловизионное реле от НПП Микропроцессорные технологии https://clck.ru/Rpx9H

07:09 - Еще больше сборочных линий у “Контактор” https://clck.ru/SCUX8

07:48 - МЕТАКЛЭЙ в подкасте Чубайса https://clck.ru/SCUXY

09:59 - ДКС стал делать окна в шкафах https://clck.ru/RhybV

11:25 - Потребляй энергию и зарабатывай… в Норвегии https://clck.ru/SCUad

12:04 - А в России можно заработать на малой генерации https://clck.ru/SCUog

12:41 - Можно ли угнать Teslу безнаказанно? https://clck.ru/SCUbg

13:34 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ пошел в искусство https://clck.ru/S3GrN

15:14 - Сборочные единицы от “Контактор” https://clck.ru/RjNp3

15:27 - Новые выключатели и лестничные лотки от IEK https://clck.ru/SCUeP

15:46 - Кабель от Москабельмет - новая телезвезда https://clck.ru/SCUf2

15:59 - Производительность труда на Чувашкабель растет https://clck.ru/SCUfp

16:25 - Электрофиаско. Пара гвоздиков по краям



Нравится шоу? Закажите рекламу в проекте - https://store.ruscable.ru/