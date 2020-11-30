30 ноября 2020, 20:10
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Review, СЕВКАБЕЛЬ, МОСКАБЕЛЬ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика Электротехника
Вышел 60-й эпизод шоу RusCable Review! На этот раз расскажем про битву за "Севкабель" и суд против Corning. А еще в выпуске новости про Москабель, Метаклэй, Legrand, IEK и другие самые важные и интересные события за неделю!
Севкабель ликвидирован. Что ждет старейший кабельный завод в России?
Русское оптоволокно победило. ФАС признал нарушения у Corning!
Компании за микрофоном. Москабель на радио, а Метаклэй в подкасте "Наносвод"/ Микропроцессорный кактус, новые производства Legrand, дистанционные угонщики и индивидуальная кастомизация от ДКС!
Вы смотрите RusCable Review - еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. Ведущая - Елизавета Коробкова.
Скачай каталог от Москабельмет - https://www.mkm.ru/files/catalog-mkm-2020.pdf
Индивидуальная кастомизация от ДКС - https://www.dkc.ru/ru/about/news/803824/
Таймкоды и ссылки выпуска:
00:00 - Анонс выпуска
00:38 - Севкабеля не будет? Первый кабельный завод в России банкрот https://clck.ru/SCUU7
03:15 - Corning заставили играть по правилам https://clck.ru/SCUUq
04:02 - Большое кабельное чтиво от Москабельмет - новый каталог https://clck.ru/RhyH5
05:51 - Первое в мире тепловизионное реле от НПП Микропроцессорные технологии https://clck.ru/Rpx9H
07:09 - Еще больше сборочных линий у “Контактор” https://clck.ru/SCUX8
07:48 - МЕТАКЛЭЙ в подкасте Чубайса https://clck.ru/SCUXY
09:59 - ДКС стал делать окна в шкафах https://clck.ru/RhybV
11:25 - Потребляй энергию и зарабатывай… в Норвегии https://clck.ru/SCUad
12:04 - А в России можно заработать на малой генерации https://clck.ru/SCUog
12:41 - Можно ли угнать Teslу безнаказанно? https://clck.ru/SCUbg
13:34 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ пошел в искусство https://clck.ru/S3GrN
15:14 - Сборочные единицы от “Контактор” https://clck.ru/RjNp3
15:27 - Новые выключатели и лестничные лотки от IEK https://clck.ru/SCUeP
15:46 - Кабель от Москабельмет - новая телезвезда https://clck.ru/SCUf2
15:59 - Производительность труда на Чувашкабель растет https://clck.ru/SCUfp
16:25 - Электрофиаско. Пара гвоздиков по краям
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