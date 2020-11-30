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RusCable Review #60 - Битва за Севкабель и суд против Corning. Москабель, Метаклэй, Legrand, IEK

Вышел 60-й эпизод шоу RusCable Review! На этот раз расскажем про битву за "Севкабель" и суд против Corning. А еще в выпуске новости про Москабель, Метаклэй, Legrand, IEK и другие самые важные и интересные события за неделю! 



Севкабель ликвидирован. Что ждет старейший кабельный завод в России? 
Русское оптоволокно победило. ФАС признал нарушения у Corning! 
Компании за микрофоном. Москабель на радио, а Метаклэй в подкасте "Наносвод"/ Микропроцессорный кактус, новые производства Legrand, дистанционные угонщики и индивидуальная кастомизация от ДКС! 
Вы смотрите RusCable Review - еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. Ведущая - Елизавета Коробкова. 

Скачай каталог от Москабельмет - https://www.mkm.ru/files/catalog-mkm-2020.pdf 
Индивидуальная кастомизация от ДКС - https://www.dkc.ru/ru/about/news/803824/ 

Таймкоды и ссылки выпуска: 
00:00 - Анонс выпуска 
00:38 - Севкабеля не будет? Первый кабельный завод в России банкрот https://clck.ru/SCUU7 
03:15 - Corning заставили играть по правилам https://clck.ru/SCUUq 
04:02 - Большое кабельное чтиво от Москабельмет - новый каталог https://clck.ru/RhyH5 
05:51 - Первое в мире тепловизионное реле от НПП Микропроцессорные технологии https://clck.ru/Rpx9H 
07:09 - Еще больше сборочных линий у “Контактор” https://clck.ru/SCUX8 
07:48 - МЕТАКЛЭЙ в подкасте Чубайса https://clck.ru/SCUXY 
09:59 - ДКС стал делать окна в шкафах https://clck.ru/RhybV 
11:25 - Потребляй энергию и зарабатывай… в Норвегии https://clck.ru/SCUad 
12:04 - А в России можно заработать на малой генерации https://clck.ru/SCUog 
12:41 - Можно ли угнать Teslу безнаказанно? https://clck.ru/SCUbg 
13:34 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ пошел в искусство https://clck.ru/S3GrN 
15:14 - Сборочные единицы от “Контактор” https://clck.ru/RjNp3 
15:27 - Новые выключатели и лестничные лотки от IEK https://clck.ru/SCUeP 
15:46 - Кабель от Москабельмет - новая телезвезда https://clck.ru/SCUf2 
15:59 - Производительность труда на Чувашкабель растет https://clck.ru/SCUfp 
16:25 - Электрофиаско. Пара гвоздиков по краям 

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