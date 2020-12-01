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АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" продлил лицензию, дающую право на изготовление оборудования для ядерных установок

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" продлена лицензия, дающая право на изготовление оборудования для ядерных установок.

На сегодняшний день АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции для атомных станций и ядерных установок, сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами.

Основные группы кабельно-проводниковой продукции производимой для атомных станций:

•             Кабели силовые для стационарной прокладки;

•             Кабели контрольные;

•             Кабели управления;

•             Кабели малогабаритные;

•             Кабели измерительные;

•             Кабели и провода монтажные.

Продукция предприятия поставлялась для всех 10 АЭС, действующих на территории РФ: «Балаковская АЭС», «Белоярская АЭС», «Нововоронежская АЭС», «Нововоронежская АЭС-2», «Кольская АЭС», «Ростовская АЭС», «Калининская АЭС», «Ленинградская АЭС», «Ленинградская АЭС-2», «Смоленская АЭС».

В предыдущие годы осуществлена поставка кабеля на зарубежные АЭС: АЭС Бушер (Иран) и АЭС Кудан-Кулам (Индия), АЭС «Руппур» (Бангладеш), Белорусская АЭС (Белоруссия), АЭС «Аккую» (Турция), Армянская АЭС (Армения), АЭС «Козлодуй» (Болгария), Тяньваньская АЭС и Линг Ао (Китай).

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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