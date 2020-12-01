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Корпуса металлические с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK® – удобный визуальный контроль оборудования

Корпуса металлические с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK® – удобный визуальный контроль оборудования

1 декабря 2020, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Металлические корпуса с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK® предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®

  • Обзорная дверь — удобный контроль и снятие показаний с приборов и устройств.
  • Съемная монтажная рама — удобство и простота сборки.
  • Стильный дизайн — скошены углы рамы корпуса.
  • Шины и негорючий суппорт в комплекте.

Особенности конструкции корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®

  • Защитная пластиковая панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.
  • Шины N и PE защелкиваются в держатели стоек, которые устанавливаются в гнезда монтажных профилей при помощи зацепов. Удобный подвод кабеля.
  • Съемная монтажная рама — возможен электромонтаж оборудования вне корпуса (расстояние между DIN-рейками 125 мм).
  • Перенавешиваемые двери с закаленным стеклом.

Технические характеристики корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®

  • Тип монтажа: навесной.
  • Номинальный ток: до 125 А.
  • Степень защиты: IP31.
  • Ударопрочность: IK06.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: серый (RAL7035).

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Источник: Группа компаний IEK

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