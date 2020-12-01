Металлические корпуса с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK® предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®

Обзорная дверь — удобный контроль и снятие показаний с приборов и устройств.

Съемная монтажная рама — удобство и простота сборки.

Стильный дизайн — скошены углы рамы корпуса.

Шины и негорючий суппорт в комплекте.

Особенности конструкции корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®

Защитная пластиковая панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.

Шины N и PE защелкиваются в держатели стоек, которые устанавливаются в гнезда монтажных профилей при помощи зацепов. Удобный подвод кабеля.

Съемная монтажная рама — возможен электромонтаж оборудования вне корпуса (расстояние между DIN-рейками 125 мм).

Перенавешиваемые двери с закаленным стеклом.

Технические характеристики корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®