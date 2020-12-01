журнал RusCable Insider #199
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1 декабря 2020, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Металлические корпуса с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK® предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®
Особенности конструкции корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®
Технические характеристики корпусов металлических с прозрачной дверью TITAN 5 ЩРн IP31 IEK®
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