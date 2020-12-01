В условиях ограничений проведения массовых мероприятий докладчики от ПО «ФОРЭНЕРГО» выступают на научно-практической конференции «Электрические сети среднего и высокого напряжения – 2020: проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно-технический прогресс» в режиме онлайн.

Цель мероприятия: ознакомить специалистов проектных, строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций с современными проблемами проектирования, строительства и эксплуатации объектов электросетевого комплекса среднего и высокого напряжения (воздушные и кабельные линии, подстанции). Рассмотреть новые тенденции в решении этих проблем с учетом инновационных научно-технических разработок и опыта эксплуатации, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности работы линий электропередачи различного конструктивного исполнения.

От предприятий группы компаний ПО «ФОРЭНЕРГО» представлены следующие доклады: