журнал RusCable Insider #199
склад "Энергокабеля", аккумуляторы РЭНЕРА, деревянные небоскребы, граффити и банкротство "Росската"
1 декабря 2020, 10:11
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, КОНФЕРЕНЦИИ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
В условиях ограничений проведения массовых мероприятий докладчики от ПО «ФОРЭНЕРГО» выступают на научно-практической конференции «Электрические сети среднего и высокого напряжения – 2020: проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно-технический прогресс» в режиме онлайн.
Цель мероприятия: ознакомить специалистов проектных, строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций с современными проблемами проектирования, строительства и эксплуатации объектов электросетевого комплекса среднего и высокого напряжения (воздушные и кабельные линии, подстанции). Рассмотреть новые тенденции в решении этих проблем с учетом инновационных научно-технических разработок и опыта эксплуатации, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности работы линий электропередачи различного конструктивного исполнения.
От предприятий группы компаний ПО «ФОРЭНЕРГО» представлены следующие доклады:
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