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Представители ПО "ФОРЭНЕРГО" принимают участие в научно-практической онлайн-конференции "Электрические сети среднего и высокого напряжения – 2020: проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно-технический прогресс"

В условиях ограничений проведения массовых мероприятий докладчики от ПО «ФОРЭНЕРГО» выступают на научно-практической конференции «Электрические сети среднего и высокого напряжения – 2020: проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно-технический прогресс» в режиме онлайн.

Цель мероприятия: ознакомить специалистов проектных, строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций с современными проблемами проектирования, строительства и эксплуатации объектов электросетевого комплекса среднего и высокого напряжения (воздушные и кабельные линии, подстанции). Рассмотреть новые тенденции в решении этих проблем с учетом инновационных научно-технических разработок и опыта эксплуатации, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности работы линий электропередачи различного конструктивного исполнения.

От предприятий группы компаний ПО «ФОРЭНЕРГО» представлены следующие доклады:

  • «Современные решения в области линейной арматуры и устройств грозозащиты для ВЛЗ напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами (СИП-3). Типовые проектные решения. Интеграция типовых проектных решений в систему автоматического проектирования».
  • «Современные решения в области линейной изоляции для ВЛ и ВЛЗ напряжением 6-20 кВ. Типовые проектные решения. Интеграция типовых проектных решений в систему автоматического проектирования».
  • «Современные решения в области полимерных изоляторов и изолирующих конструкций для ВЛ напряжением 35-220 кВ. Индикаторы перекрытия полимерных изоляторов».
  • «Устройства птицезащиты для ВЛ напряжением 10-220 кВ. Типовые проектные решения».
  • «Способы защиты проводов и грозозащитных тросов ВЛ от налипания мокрого снега. Противодействие пляске проводов».
  •  «Новые гасители вибрации проводов ВЛ. Сервисные услуги по расчёту виброзащиты проводов ВЛ».
  • «Интересные результаты лабораторных исследований случаев пережога проводов СИП-3 на выходе из спиральных зажимов (спиральных вязок)».
  • Зарегистрироваться для участия в онлайн-сессиях, ознакомиться с материалами и принять участие в обсуждении вопросов можно по ссылке.

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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