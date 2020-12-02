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Европейская комиссия представила стратегию развития шельфовой энергетики на базе ВИЭ на период до 2030 года

Европейская комиссия представила стратегию развития шельфовой энергетики на базе ВИЭ на период до 2030 года

2 декабря 2020, 11:11
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОКОМИССИЯ, ЕВРОПА, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Европейская комиссия представила стратегию ЕС по развитию шельфовой энергетики на базе ВИЭ – EU Strategy on Offshore Renewable Energy. Целью стратегии является достижение климатической нейтральности к 2050 г. В стратегии поставлена задача увеличить мощность европейской шельфовой ветровой генерации с нынешних 12 ГВт до не менее 60 ГВт к 2030 г. и до 300 ГВт к 2050 г., а также дополнительно ввести в эксплуатацию 40 ГВт мощности ВИЭ-генерации за счет использования энергии океана и других новых технологий, таких как плавучие ВЭС и СЭС к 2050 г.

Амбициозные планы Еврокомиссии основываются на огромном энергетическом потенциале морских бассейнов Европы и на глобальном лидерстве европейских компаний в секторе шельфовой ветровой энергетики. Реализация стратегии создаст новые возможности для промышленности, новые рабочие места по всему европейскому континенту и укрепит глобальное лидерство ЕС в области технологий шельфовой энергетики, а, кроме того, обеспечит защиту окружающей среды, биоразнообразия и рыбного хозяйства.

Для ускорения строительства шельфовых энергетических мощностей Комиссия будет поощрять трансграничное сотрудничество между государствамичленами ЕС в рамках долгосрочного планирования развития шельфовой ВИЭгенерации. Это потребует интеграции целей ЕС по развитию шельфовой ВИЭгенерации в национальные планы по использованию прибрежных территорий – National Maritime Spatial Plans, которые государства-члены ЕС должны представить в Еврокомиссию к марту 2021 г. Комиссия также предложит общие принципы долгосрочного планирования развития шельфовой сетевой инфраструктуры (с участием регулирующих органов государств-членов ЕС) для каждого морского бассейна в соответствии с регламентом ЕС о руководящих принципах развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры – TEN-E Regulation EU 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure. По оценке Комиссии, для достижения поставленных целей в период до 2050 г. потребуются инвестиции в размере почти € 800 млрд. В целях генерирования и высвобождения требуемых инвестиций, Комиссия сформирует четкую и поддерживающую правовую базу, обеспечивающую мобилизацию всех необходимых средств для поддержки развития шельфовой ВИЭ-энергетики, а также укрепление цепочки поставок соответствующего оборудования и материалов. В стратегии подчеркивается необходимость совершенствования производственных мощностей и портовой инфраструктуры, а также увеличения численности квалифицированной рабочей силы для поддержания более высоких темпов строительства генерирующих объектов.

Для анализа и мониторинга экологического, социального и экономического воздействия объектов шельфовой ВИЭ-генерации на морскую среду и связанную с ее использованием экономическую деятельность, Комиссия будет регулярно проводить публичные консультации с сообществом экспертов из государственных органов, заинтересованных сторон и ученых. Шельфовая энергетика на базе ВИЭ является быстро растущим глобальным рынком энергоресурсов, особенно в странах Азии и США, и открывает возможности для использования технологий, разработанных в рамках энергетической отрасли ЕС, по всему миру.

Официальный сайт European Commission

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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