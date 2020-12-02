 
Модернизация

Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новый энергообъект за полярным кругом

Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новый энергообъект за полярным кругом

2 декабря 2020, 13:11
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Сахаэнерго, Якутскэнерго, РусГидро

Сахаэнерго, Якутскэнерго, РусГидро

В селе Оленёк Оленёкского эвенкийского национального района Якутии АО «Сахаэнерго» (дочернее Общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) ввело в эксплуатацию новую автоматизированную дизельную электростанцию. В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Пуск в работу новой ДЭС начался с традиционного якутского обряда благословения, мероприятие прошло со строгим соблюдением мер защиты от коронавирусной инфекции, в нем также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников, представители энергокомпании, руководители и общественности района.

Станция мощностью 4700 кВт построена в рамках реализации инвестиционной программы АО «Сахаэнерго». Она стала самым крупным по мощности энергообъектом, введенным в эксплуатацию за всю историю существования компании. Новая электростанция – важнейший объект в развитии инфраструктуры административного центра Оленёкского района Республики Саха (Якутия), обеспечивающий светом и теплом потребителей сел Оленек и заречного Харыялах.

«Село Оленек расположено за полярным кругом, имеет сложную логистическую транспортную схему. Единственной возможностью доставки строительных материалов является зимняя автодорога, действующая только 4 месяца в году, в период с января по апрель. Пассажироперевозки производятся только воздушным путем. Речные пути отсутствуют. В таких непростых условиях строительство и ввод в эксплуатацию новой электростанции становится особенно важным событием для жителей Оленька и Харыялаха», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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