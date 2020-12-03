Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты «Москоллектора», компаний «Россети» и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия», - рассказал он.

Кроме того, заместитель мэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.

Как сообщалось ранее, в 15:47 было получено сообщение о наличии дыма из вентиляционной шахты в коллекторе «Ленинградский-1» пикет 601 по адресу: Ленинградский проспект, д. 35а. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что, по предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. В 19:56 пожар был локализован, по первоначальной информации, на площади 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. По данным Главного управления МЧС России по Москве, исследования взятых в районе пожара проб воздуха не показали превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей. В 22:03 пожар был ликвидирован.



Фото: РЕН ТВ