"ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ" провел обучающий семинар в компании "РОСЭК"

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» провел семинар в Компании «РОСЭК», федеральном дистрибьюторе электротехнического оборудования и инструмента. Слушателям объяснили общие понятия КПП, рассказали основы маркообразования, продемонстрировали материалы изоляции и оболочки, обсудили этапы производства КПП и научили отличать качественный кабель по ГОСТ от «усеченки».

Большой интерес вызвала тема ОКЛ (огнестойкие кабельные линии): с какими кабеленесущими системами Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» сертифицирован, разобраны основные процессы продажи ОКЛ. Дополнительно, были представлены скрипты и аргументы для работы с возражениями клиентов.

Участники семинара: менеджеры отделов продаж, технические специалисты компании.