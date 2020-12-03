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"ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ" провел обучающий семинар в компании "РОСЭК"

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» провел семинар в Компании «РОСЭК», федеральном дистрибьюторе электротехнического оборудования и инструмента. Слушателям объяснили общие понятия КПП, рассказали основы маркообразования, продемонстрировали материалы изоляции и оболочки, обсудили этапы производства КПП и научили отличать качественный кабель по ГОСТ от «усеченки».

Большой интерес вызвала тема ОКЛ (огнестойкие кабельные линии): с какими кабеленесущими системами Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» сертифицирован, разобраны основные процессы продажи ОКЛ. Дополнительно, были представлены скрипты и аргументы для работы с возражениями клиентов.

Участники семинара: менеджеры отделов продаж, технические специалисты компании. 

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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