"ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ" провел обучающий семинар в компании "РОСЭК"

ИНТЕРВЬЮ
3 декабря 2020, 11:22
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» провел семинар в Компании «РОСЭК», федеральном дистрибьюторе электротехнического оборудования и инструмента. Слушателям объяснили общие понятия КПП, рассказали основы маркообразования, продемонстрировали материалы изоляции и оболочки, обсудили этапы производства КПП и научили отличать качественный кабель по ГОСТ от «усеченки».
Большой интерес вызвала тема ОКЛ (огнестойкие кабельные линии): с какими кабеленесущими системами Завод «ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ» сертифицирован, разобраны основные процессы продажи ОКЛ. Дополнительно, были представлены скрипты и аргументы для работы с возражениями клиентов.
Участники семинара: менеджеры отделов продаж, технические специалисты компании.
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