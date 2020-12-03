На Зейской ГЭС введена в эксплуатацию современная автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений (АСДК ГТС). Новая система обеспечивает непрерывный мониторинг состояния уникальной массивно-контрфорсной плотины и здания ГЭС по целому ряду параметров. Проект реализован в рамках Программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро».

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений – важнейший приоритет для РусГидро. За состоянием плотин, зданий ГЭС и других сооружений ведется непрерывное наблюдение с помощью датчиков и точек измерения, количество которых на крупных гидроэлектростанциях измеряется сотнями и даже тысячами. Традиционно результаты измерений обрабатывались персоналом вручную, что занимало много сил и времени, поэтому РусГидро было принято решение о внедрении на гидроэлектростанциях современной автоматизированной системы контроля.

АСДК ГТС Зейской ГЭС включает в себя автоматизированную систему опроса контрольно-измерительной аппаратуры и информационно-диагностическую систему. Первая система производит автоматический опрос контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на гидротехнических сооружениях ГЭС, что позволяет получать информацию максимально оперативно и с высокой точностью. Вторая система производит автоматический расчет показателей на основе полученных данных и сравнивает их с заданными критериями безопасности. В случае обнаружения отклонений система немедленно передает предупреждающие сообщения специалистам ГЭС.

В реализации проекта по созданию АСДК ГТС участвовали ведущие в нашей стране научные и проектные институты в области гидроэнергетики: проект подготовил институт «Ленгидропроект» (генеральный проектировщик Зейской ГЭС), строительно-монтажные работы выполнили специалисты ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и НИИЭС.

Одновременно с созданием АСДК ГТС и подключением к ней существующих датчиков на Зейской ГЭС была смонтирована новая контрольно-измерительная аппаратура. Были установлены и подключены к АСДК 173 новых датчика, обеспечивающих сейсмомониторинг, наблюдения за перемещением сооружений, деформациями в основании плотины и фильтрационным режимом.

АСДК ГТС уже внедрена на многих гидроэлектростанциях РусГидро. В их числе Саяно-Шушенская, Бурейская, Нижне-Бурейская, Зарамагская, Чебоксарская, Колымская ГЭС и другие.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 70 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.