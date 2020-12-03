Решения "Москабельмет" включены в Российский банк технологий

Разработки группы компаний, одного из крупнейших производителей кабельной продукции в России, включены в новый реестр инновационных отечественных разработок в области IT, цифровых технологий, автоматизации и робототехники.

Банк технологий создан Агентством промышленного развития Москвы под эгидой Департамента инвестиционный и промышленной политики города Москвы для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса, а также крупные корпорации страны могли быстро и легко подобрать эффективные решения для своего бизнеса. Банк технологий призван облегчить им поиск и внедрение таких разработок в производство, а их разработчикам — найти больше клиентов. Его задача не только аккумулировать существующие решения, но и знакомить пользователей с новинками индустрии. Благодаря Банку технологий больше не придется искать необходимый продукт по всему миру и переплачивать иностранным компаниям.

Ожидаемо, что клиентами сервиса станут в первую очередь те компаний, которые стремятся к повышению эффективности промышленного производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации. Продукция и услуги, представленные в Банке технологий, помогут более эффективно организовывать производство и ускорять его процесс, увеличивать производительность труда и, соответственно, снижать себестоимость продукции. Именно такие разработки от ГК «Москабельмет» вошли в Банк технологий и отражены сейчас в его реестре.

В разделах «Программное обеспечение» и «Вспомогательное оборудование» представлены:

информационная система управления производственным предприятием, которая поможет заметно улучшить ключевые показатели деятельности;

система идентификации MAGNETAG, призванная облегчить работу с кабельными линиями и обеспечить защиту от контрафакта.

Чтобы узнать подробную информацию о представленных разработках и их преимуществах, рекомендуем перейти в каталоги этих продуктов.

Каталог MAGNETAG (скачать pdf)

Каталога Автоматизации и цифровизации (скачать pdf)

О создании Банка технологий в репортаже на телеканале Россия 24