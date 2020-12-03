Управление капитального строительства республики Карелия планирует заключить контракт на строительство туристического визит-центра с гостиницей и рестораном на территории археологического комплекса "Петроглифы Залавруги", следует из данных портала госзакупок.

Власти провели тендер, победителем которого признано ООО "Девелопмент групп", с ним планируется заключить контракт на сумму 434,3 миллиона рублей. В основном это федеральные средства, частично – из бюджета республики Карелия. Финансирование осуществляется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, отмечается в документах.

Археологический комплекс "Петроглифы Залавруги" или "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV—III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных.

Заказчик отмечает, что строящийся автомобильный проезд до протоки Кислый Пудас в Беломорском районе создает условия для развития инфраструктуры археологического комплекса в целях туризма.

"В целях развития инфраструктуры комплекса необходимо предусмотреть создание туристического визит-центра с гостиницей и рестораном. Одно-и двухэтажный объем инфраструктуры археологического комплекса необходимо разместить на лесном равнинном участке перед протокой Кислый Пудас. Предусмотреть размещение туристического визит-центра с гостиницей на 40 номеров, блоком административно-хозяйственных помещений и рестораном, оснащенным необходимым оборудованием и инвентарём, на 150 посадочных мест. На территории комплекса предусмотреть гостевую автомобильную стоянку на 50 м/мест, и временную стоянку для размещения пяти туристических автобусов", - говорится в материалах.

Также карельские власти планируют непосредственно в районе протоки Кислый Пудас предусмотреть пирс с лодочной станцией и многоуровневыми террасами для отдыха туристов. На внутренней территории объекта расположить детскую игровую площадку.

Подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы и непосредственно строительство объектов. Планируется, что работы будут проходить в 2021-2023 годах.

Фото: РИА Новости / Игорь Подгорный

